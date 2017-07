Doar asa iti poti da seama daca angajatorul respecta contractul si legislatia si te poti asigura ca nu esti supusa niciunui abuz.

Legea protejeaza in egala masura femeile si barbatii la locul de munca. Insa studiile arata ca femeile sunt mai frecvent victime ale hartuirii sexuale sau ale discriminarii de orice tip. De aceea, este cu atat mai important sa iei atitudine atunci cand ai convingerea ca ti se incalca anumite drepturi. Iata care sunt cele 4 drepturi de baza pe care orice femeie trebuie sa le stie:

Dreptul la concediu medical

Pe langa zilele de concediu de odihna si sarbatorile legale declarate zile libere, mai ai dreptul si la concediu medical, daca este cazul. Insa perioada pe care acesta se acorda, precum si suma pe care angajatorul este obligat sa ti-o plateasca lunar difera in functie de diagnostic. Citeste acest articol si afla tot ce trebuie sa stii despre concediul medical, unde vei gasi informatii despre salariul pe care ti-l plateste angajatorul intr-o astfel de situatie, dar si lista actelor de care ai nevoie si conditiile in care poti solicita acest tip de concediu. Dupa cum observi, acolo gasesti toate informatiile de care ai nevoie, astfel incat data viitoare cand te imbolnavesti, chiar si de o banala raceala, sa nu iti irosesti pretioasele zile de concediu de odihna.

Protejarea femeilor in cazuri de hartuire sexuala

Daca esti victima unui caz de hartuire sexuala la locul de munca, indiferent ca este vorba despre un coleg sau un superior, este bine de stiut ca legislatia romana sanctioneaza penal astfel de fapte. Articolul 223 din Noul Cod Penal prevede ca „pretinderea in mod repetat de favoruri de natura sexuala in cadrul unei relatii de munca sau al unei relatii similare, daca prin aceasta victima a fost intimidata sau pusa intr-o situatie umilitoare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda".

De aceea, daca te regasesti intr-o astfel de situatie, primul lucru pe care il ai de facut este sa te adresezi conducerii institutiei in care lucrezi sau departamentului de resurse umane, apoi sa depui o plangere la politie. In lipsa unei plangeri, nu se poate face mare lucru impotriva agresorului, asa ca nu ezita sa te adresezi imediat autoritatilor.

Legea obliga angajatorul sa nu discrimineze in niciun fel angajatele insarcinate, pe care nu au voie sa le concedieze in perioada sarcinii, pe perioada concediului de maternitate, cat si timp de sase luni dupa revenirea la locul de munca.

Insa este important sa stii ca pentru a beneficia de protectia legii, este necesar sa iti informezi si in scris angajatorul despre starea de graviditate si sa anexezi actele medicale care dovedesc sarcina. Ordonanta de Urgenta nr.96/2003 precizeaza ca „salariata gravida este femeia care anunta în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate si anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare”.

Angajatorul are si obligatia de confidentialitate, ceea ce inseamna ca nu are voie sa divulge nimanui secretul sarcinii, mai ales daca i s-a cerut acest lucru, pana cand aceasta nu va deveni vizibila tuturor.

Dreptul la egalitate de sanse

Prin egalitate de sanse si de tratament intre femei si barbati se intelege luarea in considerare a capacitatilor, nevoilor si aspiratiilor diferite ale persoanelor de sex masculin si feminin si tratamentul egal al acestora, se arata pe site-ul Ministerului Muncii. Legea diferentiaza intre doua tipuri de discriminare: cea directa, in care o persoana este tratata mai putin favorabil, pe criterii de sex, decat o alta persoana aflata intr-o situatie asemanatoare, si discriminarea indirecta, o situatie in care o dispozitie, un criteriu sau o practica aparent neutra dezavantajeaza un anumit sex in raport cu celalalt.

Tu iti cunosti toate aceste drepturi? Ti-au fost vreodata incalcate la locul de munca?