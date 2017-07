Dieta pare adesea a fi in van, iar adevarul este ca ea nu este suficienta pentru a vedea rezultate. Exista si alte elemente extrem de importante si de care, din pacate, prea putine femei tin cont.

O analiza realizata in Marea Britanie si citata de publicatia The Daily Mail arata ca intr-un an 2 din 3 femei tin dieta pentru a da jos surplusul de kilograme. Dietele 5:2, Dukan sau Atkins sunt printre cele mai utilizate, insa asta nu inseamna ca dau mereu rezultate sau ca acele rezultate sunt multumitoare. Totodata, un studiu realizat in 2010 arata ca simpla reducere a numarului de calorii consumate intr-o zi nu este de ajuns pentru a pierde din greutate. Alimentatia sanatoasa sau hipocalorica trebuie dublata de alte cateva elemente esentiale, pe care foarte putine femei le au in vedere. Iata care sunt acestea:

1. O tehnica de mare ajutor atat in dieta, cat si pentru starea ta de sanatate, in general

De cele mai multe ori, atunci cand ne dorim sa dam jos cateva kilograme sau sa scapam de tesutul adipos din anumite zone schimbam doar alimentele pe care le consumam. Este nevoie de mai multe decat atat pentru a pune in miscare metabolismul. Este de ajuns sa citesti mai multe in legatura cu drenajul limfatic, de pilda, pentru a observa ca este o tehnica ce ajuta organismul atat la detoxifiere, cat si la topirea kilogramelor si la estomparea celulitei.

De altfel, orice tip de masaj este benefic pentru organism, insa cel pentru drenaj limfatic ajuta si la eliminarea toxinelor, cat si la intarirea sistemului imunitar.

2. Odihna insuficienta duce la acumularea kilogramelor si anuleaza adesea eforturile pe care le depui cu dieta

Ai putea crede ca persoanele care muncesc mult si dorm putin nu au probleme cu greutatea, nu-i asa? Total fals, spun numeroase studii. Odihna insuficienta nu doar ca ne incetineste metabolismul, si duce la acumularea de kilograme, dar ne determina si sa mancam mai mult.

„Cand nu dormim suficient suntem lipsiti de energie si ne indreptam imediat catre diverse gustari, pentru a ne recapata energia”, spune Susan Zafarlotfi, profesor la Hackensack University Medical Center din New Jersey. Adesea, cand ne simtim lipsiti de energie simtim, de fapt, si foame, pe care o stapanim cu diverse gustari. In realitate, corpul nostru are nevoie de somn, nu de mancare.

3. Ritmul in care mananci este adesea mai important decat ce ai in farfurie

Indiferent ce mananci - fie ca sunt cartofi prajiti sau o salata verde - este important sa ai un ritm mai lent de a manca. In primul rand, daca mancam mai lent, mancam mai putin. Logica e simpla - creierului nostru ii ia circa 15 minute ca sa realizeze ca stomacul este plin, asa ca, daca mananci repede, cel mai probabil vei manca mai mult. Mananca incet, linistita, fara sa te uiti la televizor sau in telefon - vei vedea ca te vei simti mai bine din toate punctele de vedere.

4. Nu schimba doar alimentatia, ci si obiceiurile de zi cu zi

Alimentatia nu este singura ce trebuie modificata, daca iti doresti sa scapi de cateva kilograme, e important sa iti modifici si obiceiurile de zi cu zi. E de ajuns sa mergi pe jos la birou in loc sa iei masina, sa urci pe scari in loc sa iei liftul, iar ideal ar fi, desigur, sa mergi la sala sau sa faci exercitii fizice 30 de minute pe zi.

Ai tinut pana acum cont de aceste aspecte? Sunt mai importante decat ai crede.

