Nu trebuie sa fii miliardara, experta sau om de stiinta pentru a contribui la protectia mediului si a avea grija de Mama Pamant. Exista o multime de moduri in care o poti face fara a fi nevoie sa cheltuiesti o avere. Din contra, vei face economie. Iata patru strategii pe care le poti adopta chiar azi pentru o viata eco.

Cum sa duci o viata eco

1. Incepe cu dulapul

Nu este de mirare ca atat de multi oameni sustn tendinta de minimalsm. Avand darul de a calma mintea si proteja contul bancar, simplificarea vietii este o modalitate de a elibera spatiu pe mai multe niveluri. Cu toate acestea, posibilitatea aproape instantanee a cumparaturilor on-line, a avea doar 20 de piese vestimentare in dulap poate fi mai usor de zis decat de facut. Deci, ce faci atunci cand iti dai seama ca dulapul tau este plin ochi cu blugi pe care rareori ii poti purta? Ii dai inapoi daca poti sau ii faci cadou.

2. Fa o schimbare (mica) in dieta

Potrivit studiilor, aproape 15% din emisiile globale de gaze cu efect de sera se datoreaza productiei de carne, lactate si oua. Pentru a ajuta la mediatizarea acestei probleme, mai mult de 44 de tari lucreaza alaturi de organizatii precum Meatless Monday Global pentru a incorpora mancaruri fara produse animale in traditiile lor culinare. Poti testa aceasta schimbare saptamanal cu prietenii sau familia. In plus, astfel poti economisi bani.