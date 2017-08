Cu totii avem zile grele. Poate fi un moment mai dificil intr-un job pe care il iubesti sau constientizarea faptului ca este timpul sa faci o mare schimbare. In loc sa te plangi de situatie, schimba-ti mentalitatea mai ales ca totul pe lumea asta este temporar. Transforma frustrarea, nelinistea si lista de sarcini care nu se mai termina intr-o oportunitate de a invata, de a creste si de a te pregati pentru ceea ce urmeaza. Iata cinci feluri in care poti profita la maximum de o situatie dificila la serviciu si a o intoarce in favoarea ta.

Cum sa fii mai fericita la locul de munca

Foto: Dean Drobot, Shutterstock

1. Gaseste modalitati de a integra interesele si pasiunile tale in munca ta

Daca nu obtii proiectele pe care le doresti la lucru, vezi daca poti folosi situatia existenta pentru a te perfectiona si a face ce iti place. Daca iti place sa organizezi evenimente, vezi cum te poti implica in proiecte de acest tip. Asigura-te ca managerul tau stie ce iti place sa faci si care sunt punctele tale forte.

2. Rezerva-ti timp pentru a prioritiza

In loc sa te plangi si sa nu faci nimic, rezerva-ti 10-20 de minute pe zi pentru a privi imaginea de ansamblu. Foloseste jumatate din acel timp pentru a medita si cealalta jumatate pentru a crea o lista de sarcini. Concentreaza-te asupra prioritatilor tale si rezolva-le pe cele mai importante atunci cand energia ta este ridicata.