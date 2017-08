Foto: Kalamurzing, Shutterstock

Multi isi pun intrebarea: Daca astazi ar fi ultima zi pe Pamant, as regreta ceva in viatamea? Astfel, regretul a devenit cea mai puternica teama pe care un om o poate experimenta, iar orice actiune importanta din viata noastra este sponsorizata de teama de regrete.

In opinia psihologului Andra Tanasescu , teama de regrete genereaza un paradox, in sensul ca ne franam multe porniri si dorinte, iar spre finalul vietii ne vom pune inevitabil aceeasi intrebare: “Daca imi era teama mai putin si imi indeplineam orice dorinta si acceptam orice provocare, eram ma fericit?”. “Teama de regrete genereaza in sine regrete. E un paradox pe care il vom constientiza la un moment dat. Dorinte in viata avem multe, suntem fiinte care ne entuziasmam mult prea repede, insa viata noastra este sponsorizata de ganduri de frica.

Ne e teama sa nu ranim sau sa nu fim raniti, ne e teama sa nu pierdem totul daca procedam intr-un anumit fel, ne e frica de consecintele faptelor noastre sau pur si simplu nu avem incredere in noi sau in cei din jurul nostru. Teama de regrete este o arma boomerang care ne va face sa ne inchidem in noi si sa nu facem exact ceea ce ne dorim sa facem; si aici intra in discutie toate aspectele si situatiile vietii, de la a iesi la o prajitura cu prietenii, la a fi sinceri fata de noi insine si fata de ceilalti, la a avea curajul de a intra cu inima deschisa intr-o relatie si pana la alte decizii importante care privesc viitorul”, declara psihologul Andra Tanasescu.

Specialistul considera ca ne putem invinge destul de usor teama, deoarece aceasta nu se refera decat la necunoscut. Odata ce vom deslusi misterele acelui necunoscut, vom constata ca teama nu a fost decat un sentiment artificial, chiar inutil.

Scapa treptat de centura de siguranta din viata ta. “In masina, centura de siguranta salveaza vieti, dar in viata noastra, centura de siguranta este, de cele mai multe ori, o opreliste din a face lucruri marete. Ne e teama de necunoscut, iar solutia este sa intram in acel necunoscut cu o veste de salvare, iar cand vom constata ca acel necunoscut nu e nimic rau, putem renunta oricand la vesta de salvare si sa actionam liber. In inima lor, oamenii vor renunte la un job ultra-stresant, care ii imbolnaveste si fizic si psihic, dar le e teama de viata de dincolo de acel job. De asemenea, se agata de o relatie toxica pentru ca le e teama de singuratate. Daca ne-am intreba mai des: Ce poate fi mai rau de atat?, mai mult ca sigur vom lua decizii mult mai usor. Oamenii mai curajosi, care s-au agatat multi ani de un job epuizant si de o relatie toxica, si care au renuntat la un moment dat la ele, au pasit in necunoscut, iar necunoscutul arata chiar mult mai bine decat viata lor anterioara. Odata procedat asa, acelor oameni le va fi mult mai usor sa renunte la greutatile din viata, deoarece vor sti sigur ca un nou inceput nu e ceva de speriat, chiar este oportunitatea mult asteptata de suflet”, afirma psihologul Andra Tanasescu. Sa exersam mai des curajul. “Curajul poate fi un atuu cu care ne nastere, dar poate fi in acelasi timp o abilitate pe care o dobandim. Ne gandim mult prea mult la ce o sa creada lumea despre noi daca actionam intr-un fel sau altul. Oamenii sesizeaza cand cineva se straduieste sa fie pe placul lor si exploteaza aceasta slabiciune a lor. Ca sa fim fericiti, trebuie sa fim independenti. Ca sa fim independenti, trebuie sa ne debarasam de ce o sa creada oamenii despre noi. Ca sa putem ajunge la aceasta performanta, trebuie sa exersam zilnic curajul in oglinda. Trebuie sa ne uitam la noi, trebuie sa ne studiem reactiile si trebuie sa invatam cum sa nu fim slabi in anumite situatii”, afirma psihologul Andra Tanasescu. Asuma-ti mai hotarat deciziile! “Multi oameni evita sa isi asume responsabilitati si avem tendinta naturala de a da vina pe altii chiar si pentru propriile noastre decizii. Cand luam o decizie, pentru a constientiza responsabilitatea asumata, putem sa ne uitam in oglinda si sa spunem Eu am decis asta!. Este o modalitate simpla, dar foarte eficienta prin care potentialul regret este subminat inca din fasa; asta deoarece atunci cand esuam, ne va rasuna in minte mereu acelasi enunt – Eu am decis asta!”, iar tendinta noastra naturala de a da vina pe ceilalti nu isi va gasi motivatie. Orice ar fi, indiferent ca este vorba despre a iti cumpara ceva, a face o schimbare importanta in viata ori, pur si simplu, a vorbi cu o persoana noua, pune-ti intrebarea: Este ceva ce iti poate aduce ceva bun in viata? Iti doresti cu adevarat acel lucru? Daca raspunsul din interiorul inimii tale este da, atunci asuma-ti acel risc si fa ceea ce iti doresti. Unele dintre cele mai frumoase lucruri in viata vin atunci cand te astepti mai putin, de unde te astepti mai putin”, conchide psihologul si trainerul NLP, Andra Tanasescu.