Daca faci efort intelectual - fie ca este vorba despre invatarea unei limbi noi sau pregatirea pentru un examen - este probabil in interesul tau sa faci miscare in aceasta perioada.

In plus fata de o stare de fericire, reducerea stresului si longevitate sporita, exercitiile fizice ajuta si in procesul de invatare. Gasim solutiile la cele mai dificile probleme atunci cand suntem in mijlocul unei plimbari lungi sau cand alergam.

Un nou studiu publicat in revista stiintifica PLoS One a vizat in mod specific modul in care exercitiile fizice pot ajuta adultii sa invete o noua limba noua, ceea este dificil. Pentru acest studiu, cercetatorii au recrutat 40 de studenti de varsta scolara din China care doreau sa invete limba engleza. Participantii la studiu au fost impartiti in doua grupuri: un grup a continuat sa invete ca si pana atunci (prin memorarea vocabularului), iar ceilalti au fost instruiti sa pedaleze pe o bicicleta stationara cu 20 de minute inaintae si 15 minute in timpul sesiunii de studiu.

Studentii care au facut miscare in timp ce invatau au avut rezulatate mai bune la testele de vocabular si au fost semnificativ mai buni la recunoasterea enunturilor decat cei sedentari. Cu alte cuvinte, sa faci miscar in timpul efortului intelectual este o idee buna.

Atentie, insa! Nu orice tip de exercitii ajuta. Yoga, de exemplu, are ca scop calmarea mintii. Daca doresti sa iti turezi mintea, atunci practica exercitii de tip cardio. Este recomandat sa o faci in timpul si imediat dupa studiu. De exemplu, te poti plimba in timp ce inveti pentru un examen. Asta deoarece creierul foloseste zone similare atat pentru invatat cat si pentru miscare. Cresterea fluxului de sange in aceste zone ne imbunatateste capacitatea de a invata.

Dobandirea unei noi abiliati nu se incheie cu exercitiile fizice. Un alt mod in care poti accelera procesul de invatare este sa dormi suficient. Pentru a consolida si a-ti putea aminti lectiile nou invatate ai nevoie de de un somn odihnitor in acea noapt.

Cercetarile au demonstrat de mult ca somnul este important pentru consolidarea noilor informatii. Asa cum o persoana care doarme prea putin are dificultati de invatare, o persoana care se odihneste atat cat trebuie memoreaza si sintetizeaza cu succes informatiile importante.