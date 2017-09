foto: fizkes, Shutterstock

Dupa vacanta de vara, intrarea in ritmul obisnuit de lucru al serviciu se poate dovedi anevoioasa iar nivelul de stres poate fi mai ridicat decat oricand. Iata trei tactici pentru a tine situatia sub control.

1. Creeaza-ti un ritual de relaxare

Odihna si relaxarea trebuie sa faca parte din rutina ta zilnica, nu dora din vacanta. ca o parte obisnuita a rutinei, nu doar o vacanta anuala. Datorita erei digitale, multe dintre noi sunt intotdeauna disponibile. Ne verificam emaill in permanenta sau lucram si cand suntem acasa. Aceasta atitudine duce la cresterea nivelului de stres cronic si de epuizare. Ofera-le trupului si mintii tale o pauza pentru a evita aceste efecte.

Te poti retrage in natura sau in parc in timpul pauzei de pranz. Contactul cu apa este, de asemenea, extrem de reconfortant. Bea un pahar cu apa si stropeste-ti fata cu apa calda, sa te relaxezi, rece sa te trezesti. Asculta cantecul preferat in momentele de stres sau anxietate.

Daca petreceti mult timp la computer incearca regula 20-20-20. La fiecare 20 de minute, fa o pauza de cel putin 20 de secunde si priveste obiecte aflate la 20 de metri distanta.

2. Fa miscare

Chiar si in timpul zilei, atunci cand esti in drum spre sau la la birou. Iti poti maximiza ora de praz facand o plimbare de 30 de minute. Inlocuieste scaunul cu o minge gonflabila cum sunt cele de la sala. Urca pe scari in loc sa iei liftul. Coboara cu o statie de metrou mai inainte sau parcheaza la o strada distanta.

Cel mai important, indiferent de exercitiul pe care il alegi, asigura-te ca iti place. Este cel mai bun antrenament este cel pe care il vei face!

3. Mananca alimente bogate in cortizol

Suntem ceea ce mancam si, cu alimentele si substantele nutritive corecte, suntem mai bine pregatite pentru a face fata provocarilor si factorilor de stres. Atunci cand suntem stresate, organismul elibereaza trei hormoni principali de stres: adrenalina, cortizolul si norepinefrina. Acestea sunt hormonii nostri de lupta sau fugi care determina corpul nostru sa creasca nivelurile de zahar din sange (glucoza) pentru a ne hrani inima, muschii si creierul pentru a face fata stresului cu succes. Dupa aceasta explozie initiala de energie, de obicei, ne prabusim si ni se face foame.

Renunta la alimentele cu indice glicemic ridicat, precum chipsurile de cartofi si dulciurile si bauturile cu cofeina care pot amplifica starea de stres.

In schimb, alege alimente bogate in nutrienti, care iti vor hrani corpul si vor sa contracara efectele negative ale stresului. Pastreaza gustari sanatoase in seratrul biroului. Iata cateva idei: migdale, nuci, fructe, unt de migdale, biscuiti de grau integral.