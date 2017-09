Descrisa de multe ori drept cea mai frumoasa femeie din lume, Angelina Jolie este castigatoare a premiului Oscar pentru interpretare si a jucat roluri dintre cele mai dificile. In plus, desi in urma cu aproximativ un an luase decizia de a se desparti de sotul Brad Pitt, a avut puterea sa dea o a doua sansa relatiei, in ciuda problemelor dintre ei, care pareau de nedepasit. Cel putin asta spun ultimele zvonuri de la Hollywood. Cum au reusit sa faca asta? Si-au acceptat defectele si au lucrat la rezolvarea problemelor alaturi de un terapeut. Iar ca sa faci acest lucru, ai nevoie de multa forta. O stie orice persoana care a trecut cel putin o data pragul unui cabinet de consiliere.

Lasand toate acestea la o parte, s-ar putea sa descoperi ca ai totusi cateva lucruri in comun cu fermecatoarea artista. Mama a sase copii - trei adoptati si trei biologici, Jolie reuseste sa navigheze cu succes printre indatoririle de mama, actrita si voluntar.

Iata care sunt cele 5 lectii de viata pe care le putem invata de la Angelina Jolie:

Nimic nu este mai important decat sanatatea ta

Mama Angelinei Jolie a murit de cancer ovarian la numai 56 de ani. Dupa ce actrita a descoperit ca este purtatoare a genei BRCA1, cea care cauzeaza cancerul, a hotarat sa apeleze la o dubla mastectomie si la o histerectomie totala, pentru a preveni imbolnavirea. Jolie a fost aplaudata in toata lumea pentru curajul de a-si lua sanatatea in propriile maini. Daca nu era de ajuns, anul trecut a fost diagnosticata si cu paralizie faciala periferica (cunoscuta si sub denumirea de paralizie Bell), boala care a fost tratata cu succes.

Lectia pe care sa o inveti de aici? Poti sa fii cea mai cunoscuta si mai de succes femeie din lume, daca nu esti sanatoasa, totul e pierdut. Nu iti ignora asadar sanatatea, pentru ca, in cele din urma, corpul tau va cere nota de plata. Știai, de exemplu, ca romanii se afla pe primul loc in Europa la o boala grava, lipsita de simptome in cele mai multe dintre cazuri si care se transmite foarte usor in cabinetele de cosmetica, la manichiura sau la dentist? Nu mai putin de 600.000 de romani sufera de aceasta boala, potrivit datelor facute publice de autoritatile europene. Multi dintre ei fara ca macar sa stie. Și cum ai putea sa afli daca ai luat virusul decat prezentandu-te periodic la medic, pentru analize de rutina? Tot de la medic poti invata si cum sa te protejezi, mai ales ca, potrivit, adevarul.ro, varful epidemiei in Romania va fi atins abia in jurul anului 2020.

Este posibil sa te reinventezi

Pe vremuri era copilul rau al Hollywood-ului. Si-a sarutat pasional fratele pe covorul rosu, a recunoscut ca a folosit substante interzise, a avut o adolescenta tumultuoasa, stirea ca purta la gat o fiola cu sangele fostului sot, actorul Billy Bob Thornton a facut inconjurul lumii la acea vreme, iar lista poate continua la nesfarsit. Fara doar si poate, Jolie este un personaj in sine, si unul dintre cele mai interesante care s-au nascut si au crescut sub soarele Californiei.

Cu toate acestea, dupa divortul de Thornton, actrita s-a reinventat in cel mai neasteptat mod. A adoptat primul sau copil, pe Maddox, in Cambodgia, tara unde si-a inceput si munca de voluntar.

Lectia pe care poti sa o inveti de aici? Este posibil sa iti schimbi viata si reputatia, daca iti doresti cu adevarat acest lucru. Trebuie insa sa lucrezi foarte mult cu tine. Profita de orice sansa de perfectionare care se iveste.

Viata este scurta. Traieste-o

Angelina Jolie pare ca are o sosie pe fiecare continent. Altfel e greu de explicat cum poate sa joace in filme, sa regizeze, sa fie voluntar, sa fie parinte si sa tina cursuri pe tema drepturilor femeii la London School Of Economics, toate in acelasi timp.

Pasiunea cu care face toate acestea este secretul ei. În plus, nu iroseste nicio clipa. Asculta-ti deci inima si nu lasa viata sa treaca pe langa tine.

Sunt momente in viata cand trebuie sa dai ce-i mai bun din tine

Jolie a vorbit recent intr-un interviu pentru Vanity Fair despre cum a afectat-o separarea de Brat Pitt si cat de dificil a fost momentul pentru intreaga familie. Cum face fata situatiei? Încearca sa dea ce-i mai bun din ea, a spus actrita.

Atunci cand viata pare ca te incolteste, aminteste-ti deci ca pana si cei care tie iti par cei mai norocosi oameni din lume au probleme de infruntat si invata de la ei cum sa faci fata situatiei, cu tact si mult bun simt.

Copiii sunt viitorul. Educa-i bine

Cei sase copii ai Angelinei Jolie si ai lui Brad Pitt par sa aiba lumea la picioare: acces nelimitat la calatorii in toata lumea, experiente noi in fiecare zi, profesori personali si toate avantajele materiale pe care un copil obisnuit nu le are. Cu toate acestea, scrie inc.com, sunt politicosi si au un comportament absolut normal.

Indiferent de background-ul socio-cultural sau de veniturile tale, nu-ti rasfata copiii. Invata-i lectia empatiei, ofera-le experiente in locul banilor si arata-le ca politetea este o calitate nepretuita, indiferent de cat de buna este situatia ta materiala.

Care dintre aceste lectii este cea mai importanta pentru tine?