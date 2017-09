Adeseori ne plangem ca timpul nostru este limitat, ca nu mai avem timp de familie, sa ne bucuram de viata, nu mai avem timp sa facem sport, sa manancam si chiar sa dormim.

In opinia cunoscutului profesor roman de yoga Dana Tupa , nu timpul este principalul vinovat pentru neajunsurile noastre, ci felul in care reusim sa il gestionam. “S-a creat un mit gresit referitor la timp, unele teorii, mai mult sau mai putin demonstrate stiintific, care spun ca timpul s-a scurtat, ca traim de fapt 16 ore intr-o zi si nu 24 de ore. In realitate, timpul este un indicator relativ, care se misca in functie de viteza noastra. Sunt tot mai multi oameni care compara trecerea timpului de acum 20 de ani cu timpul din prezent si gasesc multe discrepante, insa adevarul este ca in prezent ne traim viata intr-un ritm mult mai alert si ne supraincarcam cu sarcini.

Din aceasta cauza, tot mai multi oameni experimenteaza depresia si anxietatea, iar acestea sunt principalele cauze pentru care uitam pur si simplu de noi. Atat timp cat nu suntem constienti de noi, timpul va trece aproape fara sa-l simtim. Noi dam viteza timpului sau il incetinim, nu timpul accelereaza sau decelereaza independent de actiunile noastre”, explica profesorul international de yoga Dana Tupa, fondatorul PURNA Yoga Academy – prima scoala de yoga din Romania acreditata de Yoga Alliance International din Statele Unite.

In acelasi timp, specialistul considera ca exista 4 strategii foarte eficiente prin care putem “dresa” timpul nostru, astfel incat sa ne putem bucura si de momentele frumoase din viata.