Complexul de vitamine B, esential pentru buna functionare a organismului, are o influenta directa asupra multor procese metabolice si reprezinta un adevarat aliat al sistemului imunitar in lunile de toamna. Trecerea la sezonul rece determina schimbari in organism, iar necesarul de vitamine creste. Astfel, pentru a evita un deficit al acestora, este important sa includem in dieta acestei perioade cat mai multe surse de vitamine de tip B.

Care sunt cele mai cunoscute vitamine de tip B si cum contribuie la sanatatea noastra?

Vitamina B1 si vitamina B12 influenteaza sistemul nervos si psihicul, contribuind la cresterea capacitatii de memorare si atentie, la mentinerea bunei dispozitii si a energiei pe parcursul zilei si la pastrarea echilibrului psihic. De asemenea, vitamina B9 sau acidul folic, asigura sanatatea creierului si poate reduce riscul de aparitie a bolii Alzheimer.

Pe de alta parte, cel mai important rol al vitaminei B2 este cel de fixare a fierului in hemoglobina, iar necesarul de vitamina B2 este mai crescut in situatii de stres si atunci cand organismul este suprasolicitat fizic prin practicarea unui sport sau in perioada sarcinii.

este cunoscuta pentru rolul sau in functionarea normala a aparatului digestiv si pentru favorizarea circulatiei cerebrale, iarreduce stresul si incetineste procesul de imbatranire. Vitaminele de tip B actioneaza si asupra sistemului imunitar. Din toata gama de vitamine de tip B,este cea mai cunoscuta pentru efectul sau benefic in lupta cu virozele respiratorii sau gripa specifica sezonului rece.

„Aportul de vitamine provenit din alimentatie este extrem de important pentru organism. Din fericire, vitaminele de tip B se regasesc intr-o gama diversificata de alimente si pot fi cu usurinta integrate in dieta, precum oleaginoasele sau radacinoasele, care pot fi consumate oricand in timpul zilei, ca gustare. Legumele si fructele sunt importante surse de vitamine B, insa exista si alte alimente care le contin, precum oua, ficat, lactate, ciuperci, fasole sau struguri. Chiar si berea, care pe langa sodiu si proteine, contine si vitamine din complexul B: niacina (B3), riboflavina (B2), piridoxina (B6) si acidul folic (B9). Berea este, de altfel, singura bautura cu continut de alcool in care se regasesc vitamine de tip B”, a declarat dr. Corina Zugravu, Presedintele Centrului de Studii despre Bere, Sanatate si Nutritie.

Berea consumata moderat poate fi si o sursa de vitamine de tip B

O sursa buna de vitamine de tip B sunt si cerealele (orz, grau) si drojdia de bere. Desi acestea nu pot fi consumate ca atare, proprietatile lor se regasesc si in bere, care atunci cand este consumata cu moderatie, poate fi parte a unui stil de viata sanatos. Fiind preparata din ingrediente naturale, cum sunt maltul din cereale (cel mai adesea orz), hamei, drojdie si apa, berea contine minerale, vitamine din grupul B, fibre si polifenoli care pot avea o contributie pozitiva la dieta alimentara. Biodisponibilitatea vitaminelor B din bere (B3, B6, B12) a fost confirmata si de cercetari stiintifice care au aratat un nivel crescut de absorbtie al vitaminelor B in cazul consumului moderat de bere (330 ml pe zi pentru femei si 660 ml pe zi pentru barbati)[1],[2].