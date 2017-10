Racirea vremii şi reducerea luminii naturale in timpul zilei pot avea efecte dramatice asupra noastra. Unul din 10 oameni sunt afectati de astenia de toamna, care se manifesta prin schimbari frecvente de dispozitie sau anxietate. Chiar si somnul este afectat de aceasta conditie, de aceea diminetile pot deveni lipsite de energie si apatice.

Nu putem inlocui recomandarile doctorului, pe care te sfatuim sa-l abordezi, daca prezinti simptome neplacute, insa daca si diminetile tale au devenit dificile, avem cateva completari pentru reteta medicala:

1. Gaseste-ti un rasfat matinal

Daca esti fan al cafelei, poti gasi intr-un espresso aromoterapia matinala de care ai nevoie ca sa incepi ziua intr-o nota pozitiva, plus sursa de energie care sa te revigoreze. Pentru ca sa muncesti in fiecare dimineata la obținerea gustului perfect nu contribuie musai la imbunatatirea dispozitiei, iti recomandam sa incerci un espressor automat, care sa-ti pregateasca ceasca de cafea asa cum iti place, in vreme ce tu iti desfasori ritualul de inviorare.

Cu un astfel de automat, poti pregati pana la 6 specialitati dintr-o o pulbere proaspata si aromata de cafea obtinuta cu ajutorul rasnitei ceramice integrate in espressor. Iar pentru ca oamenii care dezvolta tehnologiile astea chiar ne cunosc tabieturile, un espressor destept iti face si spuma aia densa de lapte pentru care iti place, de fapt, sa faci popasuri cu orice prilej la cafenelele care iti ies in cale.

2. Respecta-ti programul de exercitii fizice

Legatura dintre sport si imbunatatirea dispozitiei este una stiintifica . De fiecare data cand alergi, faci exercitii sau te implici intr-un sport de echipa, creierul elibereaza endorfine, substante chimice care contribuie la ameliorarea starii neplacute.

Dedica zilnic 30 de minute unor exercitii fizice usoare, pe care le poti gasi si pe internet, si realiza la inceputul zilei. Iar daca programul iti permite, un sport de echipa dis-de-dimineata poate aduce beneficii sociale care se vor reflecta in dispozitia ta.

3. Echilibreaza-ti dieta

Specialistii recomanda o dieta bogata in vitamine, minerale, enzime si fitonutrienti. Aceste substante se regasesc in fructe si legume precum varza, brocoli, conopida, sfecla, merele, gutuile, perele, dovleacul sau nucile. Consuma si fructele de sezon, precum strugurii sau prunele si vei avea un sistem imunitar pregatit pentru sezonul rece. Iar pentru a usura aceasta sarcina, include si preferatele tale, fie ca este vorba despre rosii, morcovi sau fructe exotice.

Include aceste alimente in micul tau dejun, pe care este obligatoriu sa nu-l sari, pentru a-ti asigura energia si veselia matinala, care sa se extinda pe tot parcursul zilei.

Trateaza cu seriozitate astenia de toamna si ofera-ti toate conditiile pentru a o ameliora. Poti incepe chiar de acum.