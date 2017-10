Inca de la primele inscriptii de pe frunzele fragile de palmier si pana in zilele noastre, Yoga a cunoscut patru perioade principale de inovare, dezvoltare si practica: Yoga Pre-clasica, prima etapa, care a fost dezvoltata de civilizatia Indus-Sarasvati din nordul Indiei acum mai bine de 5.000 de ani, Yoga Clasica – definita de Pantajali, considerat si parintele Yoga, ce a avut o influenta considerabila asupra multor stiluri moderne de yoga, Yoga Post-clasica – perioada in care maestrii yoga au creat un sistem de practici pentru intinerirea corpului, prelungirea si imbunatatirea vietii, Yoga Moderna – o data cu sfarsitul secolului al XIX-lea si inceputul secolului al XX-lea, cand maestrii yoga au inceput sa calatoreasca in Occident, atragand noi adepti.

Indiferent de perioada de practica, Yoga a insemnat mult mai mult decat stapanirea pozitiilor (asane) si cresterea flexibilitatii, Yoga urmareste de fapt transformarea profunda a unei persoane prin transcenderea ego-ului.

Studiile tot mai ample desfasurate in ultimii ani au descoperit ca practicarea de yoga imbunatateste fara echivoc calitatea vietii, prin reducea stresului, anxietatii, starilor de depresie, insomniilor si durerilor de spate. Mai mult, s-a dovedit ca yoga poate imbunatati valorile ritmului cardiac si ale tensiunii arteriale, crescand in acelasi timp si performantele fizice, puterea si flexibilitatea.

Aceasta disciplina spirituala a cunoscut in ultimii ani o crestere spectaculoasa si in Romania, adunand din ce in ce mai multi adepti.



Pentru celebrarea acestei pasiuni, Fitness Scandinavia, una dintre cele mai mari scoli de Fitness din Romania, organizeaza in perioada 2-3 decembrie 2017 Yoga Festiva, a doua editie a festivalului dedicat practicii yoga in Romania.

La eveniment vor participa peste 40 de yoga teachers din Romania si din afara, care vor sustine clase de Yoga, pilates, Tai Chi, descoperirea sinelui, dar si workshop-uri de terapie prin ras si body-art, toate menite sa te elibereze de stres, sa imbunatateasca postura, sa creasca vitalitatea si nivelul energiei din corp.

Printre cele mai asteptate clase din cadrul Yoga Festival enumeram: Power Yoga, Yoga as Therapy, Ballet Yoga, Postural, Flexibility Flow, Budokon Mobility, Hatha Yoga sau Yoga for your Back.

Beko Kaygee din Anglia este presenter international, creatorul a nenumarate programe, precum Yoga Vibes™, Capoeira Fitness (UK), Tribal Yoga, Bollywood Groove, Dynamic Chi Yoga, Tribal Jam, ‘Bend it With Beko’ si ‘Blade’ (antrenamentul inspirat de filmul “Blade”), toate acestea dezvoltandu-se o data cu a sa cariera ca si director al programului F3 Fitness, fondator al Academiei F3 Tai Chi & Chi Kung si in prezent punand bazele scolii de yoga F3. Beko Kaygee va sustine in cadrul Yoga Festival Romania clase de Chi flow yoga, care este un tip de miscare dinamic ce aduce putere si inspiratie, Budokon Yoga – o clasa de neuitat dedicata celor carora le place fitness-ul, yoga, artele martiale, calisthenics sau tehnologia miscatii, dar si Partner Yoga, o clasa care dezvolta constiinta asupra corpului prin studiul celorlalti.

Cu o experientra vasta in antrenamente, George Asaly are numeroase certificari. Este un instructor de foarte multi ani in Ashtanga Yoga, Karate si Kick-boxing. Lucreaza in domeniul formarii profesionale a instructorilor la Universitatile Ohalo si Wingate. Printre realizarile cele mai inseminate ale sale merita mentionate organizarea Conferintelor de Aerobic si Sport din Nazaret. George va sustine clase de Ashtanga Yoga, Balance your Arms si Vinyasa into Back Bends.

Jake Paul White din Anglia, Klara Pokorna din Republica Ceha, Pantelis Nikolaidis din Grecia, Avisek Majumdar din India, Liora Zytcer din Israel, Denis Dochioiu, Stefan Nicolaescu, Mariana Dragan, Dora Dinu din Romania, toti sustin practicile de Yoga si Pilates si vor fi prezenti cu clase speciale in cadrul Yoga Festival Romania, ce va avea loc in perioada 2-3 decembrie 2017.

„Toti iubitorii de yoga, ai sportului si ai unui stil de viata sanatos sunt asteptati la Yoga Festival sa descopere yoga, ca practica fizica, dar si ca modalitate de relaxare, de eliberare de stres si energizare. Clasele din cadrul Yoga Festival sunt destinate atat incepatorilor, deoarece ne dorim sa oferim o alternativa la variantele clasice de miscare, dar si celor avansati, care vor putea experimenta tehnici noi si vor practica yoga alaturi de maestri recunoscuti la nivel national si international. Asadar, va asteptam la Yoga Festival Romania!” declara Veronica Miona, Manager Fitness Scandinavia.

Festivalul are loc la Ramada Plaza, de pe Bd. Poligrafiei 3-5 din Bucuresti, iar biletele sunt disponibile pe www.fitness-scandinavia.ro.