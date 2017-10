Din dorinta de a le oferi mese sanatoase copiilor, multe mamici cad in capcanele de marketing ale companiilor sau isi pun baza in mituri care au fost deja demontate de medici. Iata care sunt cele mai mari patru greseli de alimentatie, despre care mamicile din lumea intreaga inca mai cred ca sunt sanatoase:

Cerealele la micul dejun pot fi o alegere periculoasa

Micul-dejun este cea mai importanta masa pentru copii, insa, din dorinta de a-i hrani cu alimente sanatoase si gustoase, multe mamici ajung sa faca o mare greseala. Cerealele cu lapte pot fi, in functie de ce ingrediente contin, fie alegerea perfecta pentru masa de dimineata, fie un adevarat pericol. Multe dintre cerealele de pe piata contin in zahar echivalentul a 7 cuburi de ciocolata. Pe langa faptul ca poate da dependenta, zaharul in exces contribuie si la o alta problema alarmanta in randul copiilor: obezitatea infantila.

Cea mai buna alegere pentru micul-dejun sunt aceste cereale pentru copii, recomandate in special micutilor cu varste pana la 3 ani, care le asigura un aport sanatos de vitamina A, C, D, zinc, fier, fibre, Bifidus BL si imunonutrienti. Dupa cum observi, acestea nu contin zahar, ci miere si se pot prepara doar cu apa, fara sa isi piarda gustul delicios. Ele sunt potrivite pentru sugari, dar si pentru copii de pana la 3 ani, astfel incat sa iti obisnuiesti copilul inca de mic cu o alimentatie sanatoasa.

Dieta fara gluten nu este recomandata tuturor copiilor

In supermarketuri vedem tot mai des alimente fara gluten, ceea ce ne poate face sa credem, in mod eronat, ca glutenul trebuie evitat cu orice pret. Adevarul este ca dieta fara gluten este indicata doar in cazul copiilor care sufera de boala celiaca sau au o alergie la acest tip de proteina. In realitate, glutenul contine nutrienti esentiali, care protejeaza organismul de unele toxine, printre care si arsenicul, si este chiar indicat in alimentatia celor mici.

„Alimentele fara gluten sunt procesate pana in punctul in care pot aparea unele dezechilibre la nivel molecular. Aceste alimente pot fi sarace si in fibre, in vitamina B, magneziu, calciu, fier, acid folic sau vitamina D”, observa medicul pediatru Norelle Reilly, de la Centrul Medical al Universitatii Columbia.

Multi parinti care au eliminat carnea din alimentatie si se simt la fel de bine cu o dieta vegetariana fac greseala de a le impune acelasi stil de alimentatie si copiilor. Insa medicii pediatri atrag atentia asupra unui motiv esential pentru care o dieta vegetariana este gresita in cazul celor mici. Pentru a-si lua necesarul de proteine, adultii trebuie sa consume o cantitate mai mare de produse vegetale si sa varieze alimentele, astfel incat sa isi asigure o portie sanatoasa de nutrienti. Insa copiii mananca mai rar si mai putin decat un adult, astfel ca exista riscul ca micutii sa ajunga sa sufere de malnutritie.

Un alt impediment este reprezentat de aminoacizii esentiali pe care copiii nu ii pot lua din produse vegetale. „Daca un copil mananca peste si carne, este usor sa ii asiguri aportul sanatos de aminoacizi. Insa organismul unui copil care mananca doar legume va beneficia doar de o parte dintre acesti aminoacizi, lucru insuficient pentru dezvoltarea lor sanatoasa”, spune pediatrul Helen Wilcock, membra a Asociatiei Dietetice Britanice.

Sucurile naturale din fructe, capcana in care cad tot mai multi parinti

Din dorinta de a le oferi o bautura sanatoasa celor mici, multi parinti cumpara din supermarketuri sucuri din fructe, „100% naturale”, dupa cum scrie pe ambalaj, si lipsite de conservanti. Insa aceste lucruri nu garanteaza ca sucul respectiv a fost fabricat doar din fructe, fara adaos de zaharuri. Daca micutului tau nu ii plac fructele, dar ti-ai dori sa beneficieze de vitaminele si antioxidantii din fructe si legume, ii poti prepara sucurile la storcator, avand grija sa nu ii oferi mai mult de un pahar zilnic. Si fructele pot contine cantitati mari de zahar, asa ca trebuie sa mentii sub control cantitatea de zaharuri pe care cel mic o consuma zilnic.

Daca iti faci un obicei din a citi etichetele produselor pe care le cumperi si inveti sa identifici acele ingrediente potential periculoase, iti va fi mult mai usor sa ii creezi copilului tau un plan sanatos de alimentatie, fara sa te mai pacalesti cu alimente aparent sanatoase, dar care il pot imbolnavi pe cel mic.