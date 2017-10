Intestinul joaca un rol esential pentru buna functionare a organismului deoarece aici are loc absorbtia substantelor nutritive din alimentele ingerate, proces extrem de important atat pentru digestie, cat si pentru metabolizarea energiei. In plus, microflora intestinala actioneaza ca o bariera protectoare care previne multiplicarea bacteriilor daunatoare, sustinand astfel sistemul imun.

De aceea, trebuie sa acordam o atentie deosebita culturilor de bacterii vii care formeaza microflora intestinala. Nivelul nostru natural de bacterii benefice scade zilnic din cauza factorilor de stres, a inaintarii in varsta, a medicamentelor (de exemplu antibioticele), a calatoriilor, a dietei sarace in elemente nutritive sau a nivelului ridicat de zahar.

Dezechilibrul dintre bacteriile benefice si cele nocive cauzeaza tulburari digestive manifestate prin balonare, crampe, tranzit greoi, intoleranta la anumite alimente si scaderea imunitatii. Putem insa evita toate aceste efecte neplacute prin administrarea unui supliment pe baza de bacterii benefice adaptat nevoilor noastre.

Constientizand importanta culturilor vii pentru sanatatea intregului organism, OptiBac Probiotics ofera o gama complexa de suplimente pe baza de bacterii benefice care actioneaza asupra unor afeciuni specifice, avand la baza cele mai cercetate tulpini din lume. Studiile clinice sustin eficienta produselor Optibac, a caror formulare este rezistenta la aciditatea din stomac si nu necesita refrigerare. Concentratia de bacterii vii ramane viabila cand ajunge in intestin si este garantata pana la data de expirare a produsului.

Gratie expertizei vaste in domeniul microbiologiei, fiecare produs OptiBac are la baza tulpini diferite de probiotice care colonizeaza anumite sectiuni ale intestinului in functie de afectiunea pentru care sunt recomandate.

Avand in vedere ca sezonul rece este foarte aproape, este ideal sa preintampinam virozele specifice acestuia, urmand o cura de imunizare.

OptiBac Probiotics pentru cresterea imunitatii are o formula complexa care contine culturi de bacterii vii, vitamina C si extracte de plante.

Avand in vedere ca 70% dintre celulele imune se regasesc la nivelul intestinului, concentratia de 4 miliarde de culturi probiotice din acest supliment formeaza o bariera protectoare pentru a intari impermeabilitatea intestinala, prevenind astfel absorbtia patogenilor. Bacteriile benefice imbunatesc functionarea sistemului digestiv si ajuta la ameliorarea simptomelor de balonare, aciditate, constipatie sau tranzit greoi.

Vitamina C (100 mg) din compozitie accelereaza eliminarea infectiilor si creste nivelul de energie, care in general este mai scazut in sezonul rece.

Aportul ridicat de antioxidanti din formula OptiBac Probiotics pentru cresterea imunitatii este conferit de cele trei extracte din plante, fiecare dintre ele intr-o concentratie terapeutica de 45 mg: extract din ceai verde, extract din coaja de pin si extractul din seminte de struguri. Antioxidantii favorizeaza eliminarea infectiilor si protejeaza impotriva degradarii produse de radicalii liberi.

OptiBac Probiotics pentru cresterea imunitatii intareste sistemul imunitar, asigura un sistem digestiv sanatos si aduce beneficii aspectului pielii, gratie antioxidantilor din compozitie.

Este suplimentul optim pentru cei care au un sistem imun scazut si tulburari digestive, dar si pentru persoanele cu un stil de viata dinamic si care doresc un plus de energie pentru o stare de bine permanenta.

Produsele OptiBac sunt disponibile in Farmaciile Help Net.

foto prima pagina: Andrey Yurlov Shutterstock