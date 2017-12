Foto: George Rudy, Shutterstock

In opinia psihologului Laura Maria Cojocaru, nu exista asteptari prea mari, ci doar asteptari incorect formulate de mintea noastra si prea stranse in chingile lui: "asa sunt sau asa vreau eu si neg orice alta forma de atingere a obiectivului”.

“In viata, trebuie sa ai rabdare. Nu poti astepta ca dupa o zi in care ai sadit toata gradina, in urmatoarea dimineata sa o vezi pe toata plina de roade. Vointa unui om de a se vindeca se reflecta in munca si rabdarea de care dispune si, mai ales, de increderea pe care o va aloca persoanelor insarcinate sa-l ajute. Cand rezultatele nu apar, tindem sa dam vina pe toata lumea implicata, dar niciodata pe noi. Terapeutul este dator sa aduca la cunostinta fiecarui pacient ca drumul spre vindecare este lung si anevoios, dar putin circulat! Acesta trebuie sa-l incurajeze dar nu sa-i hraneasca asteptarile, care se vor transforma in dezamagiri, atunci cand va realiza ca dupa trei sedinte, nimic nu se schimba. Rabdarea este o virtute iar timpul, instrumentul ei de masura”, explica psihologul Laura Maria Cojocaru.

Cateva dintre asteptarile nerealiste si reformularile recomandate de psihologul Laura Maria Cojocaru:

1. ASA NU: Sa primesti sfaturi, solutii si sa ti se spuna ce sa faci.

ASA DA: “Caut sa inteleg care este drumul potrivit pentru mine si eu decid cu responsabilitate sa actionez!”. Rolul terapeutului este sa te ghideze sa descoperi propriile variante, sa intelegi si sa ai incredere sa alegi ceea ce ti se potriveste tie individual”.

2. ASA NU: Sa rezolvi in 1, maxim 2 sedinte tot ce ai construit la nivel de gandire si comportament in 20-50 de ani.

ASA DA: “Invat si-mi exersez rabdarea si acord timpul necesar schimbarii depline!”

3. ASA NU: Sa crezi ca ora de terapie saptamanala te scuteste pe tine de aplicarea constanta a schimbarilor de gandire si comportament in restul timpului.

ASA DA: “Cand am gasit drumul, eu sunt cel care va merge pe el, nu altcineva!” Exercitiul este al tau, exersarea si fixarea schimbarii iti apartin!

4. ASA NU: Sa crezi ca terapeutul iti va oferi orice altceva decat lucrurile care tin de profesia lui.

“Ma informez bine in legatura cu ceea ce caut, cu ceea ce pot primi si imi asum deciziile luate si respect informatia si timpul pe care mi le acorda terapeutul pe care eu l-am ales!”

5. ASA NU: Sa consideri ca terapeutul tau este cel pe care-l poti suna la orice ora din zi si din noapte si sa-i povestesti ore intregi diverse lucruri.

ASA DA: “Conversatia la telefon inseamna pentru terapeutul meu timp, energie si informatie, deci inseamna terapie, respectiv munceste in afara orelor de program. Aleg sa respect acest lucru si sa nu abuzez!“ Sigur ca o poti face, dar doar daca terapeutul tau considera ca te ajuta acest lucru in procesul schimbarii si-ti precizeaza el clar ca-l poti suna la orice ora!

6. ASA NU: Sa ceri o sedinta de hipnoza pentru a uita totul, fara sa iei in calcul ca uiti si lectia care vine la pachet cu experienta.

ASA DA: “Renunt sa fug de situatiile problematice, renunt sa le neg si caut sa invat sa fac fata neplacerilor si sa dezvolt noi abilitati!” Rolul hipnozei este sa elibereze tensiuni, sa rescrie interpretarea mentala a evenimentelor si sa relaxeze reactia emotionala, nu sa te transforme intr-o leguma!

7. ASA NU: Sa ceri o sedinta de hipnoza si sa spui ca nu e asa cum te asteptai si sa negi toate efectele ei din acesta cauza, fara sa te intrebi pe ce iti bazai asteptarile daca nu ai mai facut niciodata pana atunci hipnoza (cel putin una real terapeutica, nu de show prin cine stie ce “seminarii convingatoare”).

ASA DA: “Accept ca orice interventie este diferita de la o persoana la alta, ca fiecare lucru necesita pasi, timp, exercitiu si ca “bagheta magica” nu este ceva ce apare din senin, ci este ceva ce se construieste!” Hipnoterapeutul tau este altceva decat persoana care se da in spectacol, te da pe spate si te transforma in ceea ce nu esti. El este persoana care-ti ghideaza cu mare grija emotiile, gandurile, experientele si pune in inconstientul tau semintele schimbarii pe termen lung, seminte care se potrivesc cu valorile tale cele mai curate si sanatoase!

8. ASA NU: Sa te joci de-a "criticul profesionist", cea mai periculoasa forma de abordare a vietii pentru cei din jurul lui, dar mai ales pentru el insusi. “Este o atitudine neconstructiva, chiar daunatoare, deoarece “criticul profesionist” pandeste din umbra psihologul, psihoterapeutul si orice fel de terapeut, asteptand momentul unei miscari sau unui comentariu pe care sa-l rastalmaceasca astfel incat sa-i confirme lui credinta ca toti sunt niste escroci. Aceasta nevoie vine din marea lui temere ca, de fapt, chiar el are nevoie de ghidajul unui specialist. Cu toate acestea, nu o va face deoarece ar trebui sa accepte tacit ca sistemul sau de valori este eronat”, declara psihologul Laura Maria Cojocaru.

ASA DA: “In loc sa caut ce nu merge, aleg sa-mi concentrez atentia pe ce exista, pe ce este functional, pe ce pot face eu cu asta, ce resurse pot utiliza, ce noi abilitati pot dezvolta si ce solutii gasesc!”. Terapeutul tau nu-si permite sa piarda timpul cu astfel de reactii stagnante pentru ca are langa el oameni care chiar vor sa faca ceva mai bun cu viata lor.

9. ASA NU: Sa ramai "spectatorul" care apreciaza doar ce nu-l scoate din zona de confort. “Acesta este persoana care urmareste evenimentele vietii si se astepta ca psihologul sa fie persoana care are datoria sa-i spuna doar ce vrea el sa auda. Daca ii arata cumva ca exista si alte perspective de gandire, daca-i arata cumva ca si el este om cu ganduri, emotii, viata, i se pare nelalocul lui. Pentru el, terapeutul este un fel de extraterestru robotizat care trebuie sa-i accepte toate minusurile, sa-l care in spate si eventual sa-l mai si laude pentru asta”, explica psihologul Laura Maria Cojocaru.

ASA DA: “Aleg sa ies din starea de confort data de lucrurile cunoscute, aleg sa raspund provocarilor vietii si sa beneficiez de cea mai buna formula pentru o viata sanatoasa mental, fizic si emotional!”. Terapeutul tau (orice abordare ar avea) nu este salvatorul tau neconditionat, este persoana care te poate ghida doar daca ceri si vrei cu adevarat sa faci o schimbare, conchide psihologul Laura Maria Cojocaru.