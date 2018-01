Nu degeaba sezonul de iarna este recunoscut ca o perioada a exceselor alimentare. Tentatia este mare, oportunitatile de a gusta cele mai delicioase bucate sunt la tot pasul, astfel ca niciuna dintre noi nu se poate abtine de fiecare data sa nu guste macar un pic din preparatele care ne sunt aduse in fata ochilor. Plecam de fiecare data cu gandul ca la inceputul anului vom incepe sa mergem la sala si sa dam jos tot ce am pus pe noi de in perioada de iarna, dar ce pierdem din vedere mereu este ca nu trebuie sa ne uitam numai la kilogramele in plus, ci si la afectiunile care vin odata cu excesele culinare ale acestei perioade.

5 trucuri ca sa te feresti de problemele exceselor in aceasta iarna:

1. Miscarea nu trebuie eliminata in aceasta perioada

E vacanta, vii dupa un an de munca, de stres si de efort si parca ai vrea sa te bucuri mai mult de perioada aceasta din an. Nu iti va spune nimeni sa nu te atingi de platourile irezistibile, dar nu uita ca mai ales in aceasta perioada din an este important sa ramai activa. O glicemie mare este unul dintre cei mai mari dusmani in aceasta perioada, iar lipsa miscarii, macar pentru 25 de minute pe zi, poate amplifica anumite probleme de sanatate. Alearga, mergi la sala, inscrie-te la un curs de dans sau de aerobic sau inoata. Oricare dintre aceste activitati te va putea ajuta.

2. Renunta la cantitatile mari de zahar, nu si la gustarile dulci

E o diferenta intre gustarile dulci si platourile cu zahar. Poti alege tarte cu fructe sau fructe direct in locul feliilor uriase de tort, mult prea grele pentru sanatatea organismului tau. Chiar si atunci cand vrei sa te delectezi cu un desert, portia nu trebuie sa fie mult prea mare. Grasimile in exces pot produce nenumarate probleme de sanatate.

Stim ca urasti rutina. E anotimpul lucrurilor imprevizibile, e anotimpul gustarilor delicioase atunci cand ai pofta, dar e si perioada in care corpul tau este bombardat de mancaruri grele si nesanatoase. Tocmai de aceea iti recomandam sa-ti stabilesti un plan de mese in aceasta perioada, cu 5 mese pe zi, dintre care 3 principale si doua cu gustari. Acestea ar trebui sa-ti ajute metabolismul sa arda grasimi mai repede si iti vor elimina acea senzatie de foame continua. Daca mananci regulat, la 3 ore, spre exemplu, nu te vei mai trezi noaptea cu dorinta de a manca ceva dulce imediat.

4. Alcoolul trebuie intotdeauna consumat cu masura

Nu poti trece peste aceasta perioada fara un pahar de vin fiert sau de un digestiv. Evita insa cantitatile mai mari de alcool, pentru ca pot avea aceleasi efecte negative precum cele detaliate in cazul meselor bogate. Risti sa ai un ficat marit care sa duca si la alte complicatii medicale.

5. Portiile foarte mari nu sunt si cele mai indicate

Un ultim truc este ca mancarea ta sau gustarile sa fie mereu puse intr-o farfurie mai mica. In acest fel, vei vizualiza exact cat mananci si vei putea controla mai bine cantitatea. Vei putea evita situatia in care simti ca pantalonii nu te mai incap si abia daca mai poti sa te ridici de la masa.

Aceasta perioada din an este a bucuriilor si rasfatului, asa ca nu te poti indeparta de bucatele delicioase ale acestui sezon. Cu atentie si masura, poti sa te simti bine, sa-ti faci poftele si sa fii sanatoasa in continuare.