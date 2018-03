Cum s-ar spune, duc anexietatea pe picioare, de mai bine de doi ani, însă are momente când devine mai puternică decât orice, iar asta se întâmplă de cele mai multe ori când sunt singură.

Despre anexietate pot spune că este al doilea cel mai mare dușman al nostru, după trândăvie. Este cea care ne împiedică să ne trăim viața și să ne bucurăm de ea.

Odată instalată, anxietatea duce la eșecuri profesionale și deteriorarea relațiilor personale. În ceea ce mă privește, anxietatea se manifestă prin frici iraționale (îmi este frică să fac tot ce îmi plăcea cândva să fac, îmi este frică să merg singură pe stradă, îmi este frică să rămân singură peste noapte), este o frică pe care o simt fizic, uneori sub forma unei tensiuni musculare.

Se manifestă prin irascibilitate, lipsa de interes față de orice și gânduri intruzive. Bineînțeles, de cele mai multe ori termin prin a mă lupt cu stări depresive.

Din fericire, anexietatea se poate ține sub control și se poate vindeca. În primul rând, trebuie să îți dorești acest lucru, în al doilea rând trebuie să crezi că te poți vindeca, iar în al treilea rând trebuie să ceri ajutorul unui specialist. Dar sunt și câteva remedii naturiste ușoare și la îndemână la care poți apela.

Din casă nu îmi lipsește ceaiul de valeriană, iar din buzunar nu îmi lipsește sticluța Rescue Remedy - Remedii Florale Bach.

Plante care ne scapă de anxietate

Valeriana

Mi-a luat ceva timp să mă obișnuiesc cu gustul valerianei, dar acum nu pot decât să savurez cu plăcere această plantă vindecătoare. Prima oară când am băut ceai de valeriană am crezut că o să îmi facă rău, cam până în punctul ăla ajunge uneori frica mea irațională - mi-e teamă că ceva menit să mă ajute îmi va face rău.

Passiflora

În realitate, valeriana are proprietăți sedative asupra sistemului nervos și cardiac, luptă împotriva tulburărilor de somn, stărilor de excitabilitate nervoasă şi psihică, durerilor de cap, stărilor de stres, senzației de nod în gât, depresiei cu crize de plâns, etc.. Se poate folosi sub formă de pulbere sau ceai.

Am consumat atât ceai de plassiflora, cât și un alt ceai pentru somn care avea în componență, alături de valeriană, planta passiflora.

Aceasta are efecte benefice în stările de insomnie, iritabilitate, palpitații, tahicardie, senzație de anxietate, nevralgii, sindrom de vezică urinară iritabilă, stări de tensiune psihică și iritabilitate la menstruație, depresie.

Păducel

Despre păducel se spune că este planta care ne ține departe de cardiolog. Păducelul este un arbust spinos, iar în scop medicinal se folosesc florile, frunzele, ramurile şi fructele.

Ceaiul și produsele pe bază de păducel sunt indicate în cazurile de anxietate, dureri de cap, hipertensiune arterială, nevroze cardiace, insomnii, oboseală, iritabilitate și depresie.

Magneziu și Vitamina B previn depresia

Magneziu

Lipsa de magneziu duce la nervozitate și anxietate, la somnolență, anorexie, apatie, confuzie, oboseală, putere de concentrare scăzută sau o memorie mai slabă, la schimbări de comportament (o persoană relaxată și încrezătoare devine tensionată și nervoasă) și este afectat sistemul cardiac (apar palpitațiile). Durerile de cap, de stomac sau de picioare sunt și ele printre cele mai frecvente simptome ale lipsei de magneziu din organism, la fel și crampele musculare și durerile de maxilar.

Dar ce ne interesează pe noi este că Magneziul luptă cu anxietatea, atacurile de panică, nervozitatea și comportamentul agitat.

Vitamina B

Este cunoscut faptul că există o legătură strânsă între tulburările anxioase și nivelul scăzut de Vitamina B din sânge, și că tulburările nervoase și emoționale pot apărea din lipsa vitaminelor din grupa B.

Deficitul de Vitamina B duce la oboseală, agorafobie, agitație, iritabilitate și instabilitate emoțională. Din întreg complexul B, deficitul de Vitamina B6 este cel mai puternic asociat cu astfel de tulburări.

Tratament homeopat pentru atacuri de panică

Remedii florale Bach

Remdiile florale Bach mi-au fost recomandate de către psihologul meu. Sticluța care face minuni în situația mea este Rescue Remedy, care conține: Rock Rose - când te simți copleșită de frică, Impatiens - starea de agitație provocată de oamenii și situațiile care se mișcă lent, Celmatis - când te simți ruptă de realitate, Star of Bethlehem - efectele apărute după un șoc, o durere mare, Cherry Plum - frica de a pierde controlul. Rescue Remedy se poate folosi în stările de panică, stres, tulburare emoțională provocată de accidente sau pierderi neașteptate.

Dacă simți că suferi de anxietate, cea mai bună decizie este să consulți un specialist. Odată cu apariția sentimentului de control, pe care îl obții când te consulți cu cineva, va reduce atât stresul cât și anxietatea - frica că ceva rău ar putea să ți se întâmple.