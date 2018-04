Poate ca parintii au reusit sa te fereasca in perioada gimnaziului de varicela, de boala mana-gura-picior, de faringita streptococica, de pojar sau de tusea magareasca, izolandu-te de copiii contagiosi, dar asta nu inseamna ca ti-au facut un bine.

De fapt, in lipsa imunizarii cu bacteriile sau virusurile acestor afectiuni specifice copiilor, ai putea suferi mai mult din cauza lor la varsta maturitatii. Afla care sunt cele mai comune boli ale copilariei pe care le pot experimenta adultii, ce complicatii poti suferi din cauza lor la maturitate si cum poti tine situatia sub control:

Boala mana-gura-picior

Acest virus comun in randul copiilor se manifesta prin simptome asemanatoare racelii si mancarimi la nivelul obrajilor, bratelor si picioarelor. Este contagioasa prin stranut, tuse sau chiar atingere si inca nu exista un vaccin pentru ea.

La maturitate, aceasta afectiune poate duce la aparitia simptomelor artritei atunci cand este netratata. Pentru evitarea durerilor care pot persista chiar si postviral si pentru recuperarea sanatatii articulatiilor, medicii prescriu adesea medicamente pe baza de aspirina sau ibuprofen dupa ce infectia isi face de cap perioada obisnuita de 7-10 zile. In ceea ce priveste mancarimile, acestea pot fi calmate cu lotiuni mentolate cu calamina sau bai cu ovaz.

Faringita streptococica

Gatul inflamat si iritat, febra, tumefierea glandelor si dificultatea de a inghiti sunt simptomele obisnuite ale acestei afectiuni cauzate de o bacterie streptococica. In cazul adultilor, acestea pot degenera in febra reumatica, afectiuni inflamatorii, prurit, dureri de articulatii si deteriorarea valvelor cardiace.

Cei mai multi adulti se limiteaza la simptomele obisnuite, insa paza buna trece primejdia rea. Vizita la medic se va sfarsi, cel mai probabil, cu o prescriptie care include penicilina sau eritromicina, eficiente in tratarea infectiei. Tratamentul poate dura pana la 9 zile si trebuie administrat doar sub indrumare medicala, dar scade sansele febrei reumatice cu pana la 98%.

Rujeola

Daca ai scapat de mancarimile specifice in copilarie, pregateste-te pentru ceva mai rau la maturitate. Febra, pruritul si congestia nazala sunt nimic pe langa complicatiile pe care le poti avea dupa aceasta infectie. Pneumonia, hepatita sau encefalita sunt doar cateva dintre posibilele urmari ale rujeolei.

Daca te vaccinezi, sansele de a contacta aceasta afectiune sunt minime, vaccinul functioneaza in mai mult de 90% dintre cazuri. Pentru a preveni eventualele complicatii in cazul in care ai contactat rujeola, hidrateaza-te din plin si cere ajutorul unui medic pentru a-ti prescrie medicamentele de care ai nevoie: antifebrile (ibuprofen), antivirale (aciclovir) si solutii cutanate care calmeaza pruritul.

Tusea magareasca

Aceasta infectie a tractului respirator poate fi, din perspectiva simptomelor, mai blanda cu adultii decat este cu cei mici, dar asta nu inseamna ca este o placere sa suferi de tuse magareasca. Nici complicatiile nu sunt obisnuite, dar un tratament adecvat poate scurta perioada in care se manifesta simptomele asemanatoare racelii si care, in lipsa acestuia, s-ar putea intinde pana la 6 saptamani.

Diagnosticul poate fi dezvaluit in urma unei culturi a mucoasei din gat sau a analizelor sangvine, iar tratamentul cu eritromicina, cel mai adesea recomandat de catre medici, iti poate scurta agonia astfel incat sa te simti bine dupa doua saptamani sau chiar mai putin.