Vara ne bate la ușă și ne va aduce zile de concediu și de relaxare sub razele soarelui. Pentru că în această perioadă, cei mai mulți dintre noi sunt mai preocupați ca oricând de siluetă, am apelat specialiștii Dacia Plant care ne-au oferit câteva trucuri și sfaturi pentru o siluetă ideală. Sportul și alimentația corectă sunt două dintre elementele cheie pentru atingerea greutății dorite însă natura, așa cum veți vedea, poate oferi ajutoare de nădejde sub forma tincturilor sau suplimentelor pe bază de plante.

1. Care sunt secretele din natură care ne pot ajuta să ne pastrăm greutatea optimă?

Din fericire, natura are o multitudine de soluții în ceea ce privește starea noastra de bine atât fizică, cât și psihică. Nu cred că putem disocia o stare buna de spirit de o greutate corectă, iar natura ne ajută să ne regasim echilibrul psihic și fizic în același timp.

Nu există o rețetă a greutății optime, însă rezultatele cele mai bune sunt obținute printr-o alimentație corespunzătoare, dublată de exerciții fizice. Aceste metode pot fi îmbunătațite prin administrarea de suplimente alimentare pe bază de plante, 100% naturale. Dacia Plant are în gama Sublima două produse cu acțiune terapeutica in curele de slabire: Silueth 90-60-90 comprimate si Celuline tinctura.

Dintre numeroasele lor ingrediente amintim de exemplu gudmarul, o plantă utilizată în medicina ayurvedică de peste 2000 de ani, ea fiind denumita și ''distrugătorul de zahăr'' deoarece, pusă pe limbă are un efect de suprimare a gustului dulce. O altă „vedetă” a soluțiilor naturale pentru slăbire este ceaiul verde care este un bun diuretic datorită cafeinei, un antioxidant care neutralizeaza radicalii liberi de oxigen.

Senna are efecte laxative care ajută un tranzit intenstinal leneș, ghimbirul este puternic antiinflamator, îmbunătațește funcția digestivă și are un efect de „încălzire” care ajută la stimularea metabolismului si la arderea caloriilor. Brusturele, alt exemplu de plantă benefică, ajută la pierderea greutății prin suprimarea apetitului și furnizarea de nutrienți de care corpul are nevoie pentru a-și păstra energia.