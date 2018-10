Cafeaua are grijă de organismul vostru

Cele mai recente cercetări științifice privind efectele cofeinei (2) , inclusiv cele ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), au demonstrat multiplele efecte pozitive ale cafeinei. Aceasta poate să reducă riscurile de cancer (2) , poate prelungi speranța de viață (2) și oferă antioxidanți organismului (2) . Riscul de deces al consumatorilor de cafea este cu 10% mai mic față de restul populației, iar tensiunea arterială mai ridicată. Studiile au arătat și că industria cosmetică se folosește din ce în ce mai mult de cofeină în produse cosmetice dedicate îngrijirii pielii datorită proprietăților ei antioxidante.

Cafeaua ca ritual de frumusețe

Pornind de la aceste rezultate, am găsit câteva motive pentru care e recomandat să integrați cafeaua în rutina voastră de îngrijire, ritualuri care să vă ajute să arătați și să vă simțiți mai bine. Această „băutură minune” nu doar că ajută la menținerea sănătății dacă este consumată cu moderație (2) , dar are proprietăți care previn apariția bolilor și are și beneficii dovedite asupra pielii.

Așadar, iată câteva motive pentru care pielea voastră vă va mulțumi dacă îi oferții un boost de cofeină:

Este o sursă bogată de antioxidanți (1) : mediul înconjurător este plin de radicali liberi (cum ar fi particule de poluare) care afectează tenul. Dar, dacă îi oferim corpului antioxidanți, cum ar fi cei găsiți în cafea, pielea își va crea un scut de apărare împotriva factorilor dăunători din mediu. În fapt, un studiu (1) arată că boabele de cafea sunt responsabile pentru păstrarea energiei din celulele pielii, tocmai datorită proprietății acestora de a lupta împotriva radicalilor.

Protejează împotriva razelor solare (1) : razele UVB sunt dăunătoare și pot provoca boli grave de piele care pun viața în pericol. Protejarea pielii cu cofeină ajută la ținerea sub control a razelor UV. Conform unui alt studiu, cafeina împiedică deteriorarea ADN-ului, protejând astfel pielea împotriva efectelor adverse ale razelor UVB. O veste extrem de bună când vine vorba de tratarea cancerului de piele.

Oferă luminozitate și strălucire tenului (1) : datorită calităților de regenerare a țesuturilor pielii, cafeina joacă un rol crucial în regenerarea celulară și în creșterea nivelului de colagen din piele, dar și a elasticității acesteia.

Îmbunătățește circulația: cafeaua intensifică circulația sângelui și oferă pielii suplețe și energie. Ajută de asemenea la dezumflarea porțiunilor umflate ale pielii. Un sfat rapid și util: faceți cuburi de gheață pe bază de cafea pe care să le aveți în frigider și pe care le puteți le folosi la nevoie.

Rețete de îngrijire pe bază de cafea

Pe lângă beneficiile consumului de cafea pe care vi le-am spus mai sus, puteți folosi cafeaua în numeroase rețete de înfrumusețare pentru ten și păr. Iată mai jos câteva dintre rețetele DIY pe care le puteți încerca:

Cafeaua crește circulația și reduce umflăturile din piele datorită proprietăților ei antioxidante. De asemenea, ajută la micșorarea vaselor de sânge și reduce cearcănele. De fiecare dată când faceți o ceașcă de cafea, nu uitați să puneți deoparte zațul, pe care îl lăsați să se răcească. Aplicați-l apoi sub ochi sau în zona pleoapelor pentru câteva minute, iar apoi clătiți cu apă rece.

Cafeaua este un exfoliant excelent pentru scalp. Luați o jumătate de cană de cafea măcinată și masați-vă părul umed timp de două minute. Clătiți apoi și aplicați șamponul și balsamul pe care le folosiți de obicei. Astfel veți scăpa de celulele moarte de la suprafața scalpului.

Aceeași cafea măcinată funcționează excelent și ca scrub pentru ten. Puteți să îl preparați acasă, folosind zaț de cafea, zahăr brun și ulei de măsline. Odată ce ați amestecat bine toate ingredientele, prin mișcări circulare masați întreaga față și veți înlătura astfel toate celulele moarte din piele. În concluzie, acum puteți bea cafea nu doar pentru plăcerea gustului și a aromei, ci și pentru că știți că vă ajutați organismul și pielea să fie mai sănătoase. Iar la final, nu aruncați zațul din ceașcă, are și acesta rolul său în ritualurile de îngrijire.

Deci, bem o cafea în cinstea specialiștilor Lavazza care ne-au dat aceste super ponturi? 😊

