Totul porneste de la faptul ca in viziunea noastra Detox = Clean Eating.

Programul de detoxifiere este un extraordinar moment de analiza si punct de plecare. In primul rand, programele ofera un restart rapid pentru organism, care te ajuta sa functionezi mai bine si sa ai mai multa energie. Vei realiza ca poti fii energic, fara farfurii pline de mancare. In al doilea rand, imediat dupa finalizare – avand acel post-detox glow- ai toata motivatia sa continui ceea ce ai inceput in centrul nostru si sa integrezi schimbarile mult dorite. Iar aici noi includem schimbarile simple: sa continui hidratarea corecta, sa faci tipul de miscare pe sufletul tau, sa mananci echilibrat si sa te bucuri de starea de spirit dobandita in saptamana dedicata preventiei.

A face un program de detoxifiere (a consuma doar sucuri) nu este nimica extrem. Da, programul te va determina sa iesi din zona de confort, insa trebuie sa recunosti ca cele mai importante lectii pe care le-ai invatat s-au intamplat in aceste momente, in care ai avut curajul sa iesi din zona de confort. De ce iesi din zona de confort? Pentru ca renunti la mesele solide si schimbi radical felul de a manca. Este momentul tau de sinceritate si extrem de potrivit pentru a iti face o analiza emotionala. Pe intrega durata petrecuta in centru, emotiile nu mai pot fi inhibate prin mancare.

Programul de Clean Eating este recomandat pe o perioada de 21 de zile, fiind perioada de care are nevoie organismul pentru a schimba orice obicei nesanatos. Pre-detox se recomanda pe o perioada de minim 3 zile, programul de detoxifiere se recomanda pe o perioada de 7 zile, astfel ca perioada de post-detox va fi 11 zile. In cadrul centrului, avem trei programe (Master Detox, Green Juice si Raw Food). Programul Master Detox este programul cel mai popular, fiind totodata singurul program care contine procedura de curatare a colonului in fiecare zi.

Post-detox glow

Care sunt beneficiile unui program de detoxifiere? Cresterea nivelului de energie, imbunatatirea abilitatilor de concentrare, imbunatatirea calitatii somnului si aspectul stralucitor al pielii. Bineinteles, scaderea in greutate este beneficiul de care se bucura cei mai multi oaspeti, insa este important de mentionat faptul ca detoxifierea aduce imbunatatiri pe toate organele. Impreuna cu terapiile complementare, programele determina cresterea rezistentei sistemului imunitar, ajuta la reglarea metabolismul si a sistemului digestiv, chiar ii va permite sangelui sa se curețe. Cu ajutorul programului de curatare pot fi indepartate simptomele precum oboseala cronica, confuzia mintala, cearcanele, respiratia urat mirositoare, problemele de digestie, formatiunile acneice pe piele si mirosul urat al corpului.

De ce au devenit un stil de viata? Pentru ca aceste experiente sunt un pas mare catre intelegerea preventiei, dar reprezinta si o bine meritata pauza de la agitatia cotidiana.

Este mai util sa previi decat sa tratezi. Sanatatea personala ar trebui sa fie tratata cu prioritate. Fara sanatate nu ne vom putea bucura de absolut nimic. Mintea noastra este supusa unui nivel de stres foarte ridicat, datorita stilului de viata modern. Daca atunci cand vorbim de stilul nostru de viata, supunem organismului din nou unui stres, este evident ca nu vom avea rezultate. In timpul programului de detox vei avea suportul echipei noastre si vei participa la diferite prezentari pe subiecte legate de preventie si stil de viata echilibrat. La final vei avea toate informatiile necesare pentru a continua programul de Clean Eating acasa.

Nu iti place starea ta de spirit? Schimb-o. Nu uita ca tu esti in control. Dedicand cateva zile sanatatii tale si sufletului tau, iti vei gasi din nou motivatia. Te vei hidrata, vei medita, vei petrece timp in natura si te vei odihni.

Gaseste timp pentru inima ta.

