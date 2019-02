Cum îți poți îmbunătăți concentrarea

Zilnic, ne verificăm în medie e-mailul de 30 de ori pe oră, fie că lucrăm sau nu la altceva, în timp ce telefonul ne distrage de mai bine de 1500 de ori într-o săptămână. Mesaje de tip text, notificări ale rețelelor de socializare sau ad-uri, toate ne fac să ne pierdem concentrarea și fie să uităm lucruri, fie să finalizăm unele proiecte mult mai greu. Având acces la atât de multă informație numai la un click distanță, ne face să citim numai 20%-30% dintr-un articol, sau de multe ori doar să citim titlurile și să trecem mai departe, căci tocmai a venit o noua notificare de la una dintre rețelele de socializare pe care avem cont.

comunicat de presa

În ziua de astăzi este din ce în ce mai greu să ne păstrăm concentrarea, mai ales că zilnic suntem bombardați cu informații din foarte multe surse. Conform unui studiu realizat în 2018 de Centrul Național de Informare în Domeniul Biotehnologiei din Statele Unite ale Americii*, ne pierdem atenția cu 50% mai rapid decât în anul 2000, având nevoie de numai 8 secunde să fim distrași de factori externi.

Zilnic, ne verificăm în medie e-mailul de 30 de ori pe oră, fie că lucrăm sau nu la altceva, în timp ce telefonul ne distrage de mai bine de 1500 de ori într-o săptămână. Mesaje de tip text, notificări ale rețelelor de socializare sau ad-uri, toate ne fac să ne pierdem concentrarea și fie să uităm lucruri, fie să finalizăm unele proiecte mult mai greu. Având acces la atât de multă informație numai la un click distanță, ne face să citim numai 20%-30% dintr-un articol, sau de multe ori doar să citim titlurile și să trecem mai departe, căci tocmai a venit o noua notificare de la una dintre rețelele de socializare pe care avem cont.

Faptul că ne pierdem atât de repede atenția, ne face ca de multe ori să uităm lucruri importante din viața noastră. Datele unui studiu realizat de profesori ai Universității din Hamburg arată că 7% dintre americani își uită ziua de naștere, în timp ce 39% dintre aceștia au uitat sau pierdut cel puțin un lucru sau o informație în ultima săptămână. În cazul tinerilor, pierderea concentrării este și mai concludentă, aceștia petrecând și mai mult timp online, uitându-se la televizor sau vorbind cu prietenii. Sau toate în același timp. 25% dintre tineri uită lucruri importante despre prietenii apropiați sau rudele lor.

Și totuși ce facem pentru a ne păstra concentrarea, plecând de la premisa că stilul de viață nu ne permite să ne luam timpul necesar pentru a face totul în tihnă și nici telefonul nu îl putem lăsa de-o parte când lucrăm la un proiect important? Un prim pas ar fi optarea pentru o dietă bogată în vitaminele C, B, K, L-Carnitină sau magneziu.

Legumele și fructele precum broccoli, avocado, sfeclă roșie, spanac și afine conțin vitaminele esențiale C,B,K, E, dar și acid folic. Nucile, uleiurile de măsline și ouăle sunt și ele bogate în antioxidanți și vitamine esențiale, în timp ce mirodenii precum rozmarin sau turmenic ajută creierul contra neurodegenerării.

Un ajutor real putem găsi și în alimentele sau băuturile ce conțin cofeină. Și pentru că ne aflăm în plină sesiune de examene universitare, un studiu realizat într-o universitate din Ungaria în 2017 a relevat că o singură doză de HELL STRONG FOCUS poate mări intervalul de concentrare în media cu 26%.

60 de studenți au susținut în prezența unui psiholog un test ce le-a măsurat nivelul de concentrare. Testul a fost reluat după ce aceștia au consumat o doză de HELL STRONG FOCUS, iar rezultate au fost cu adevărat surprinzătoare. Pe lângă nivelul de cofeină cu 20% mai ridicat decât în mod normal, băutura energizantă conține alte 11 ingrediente benefice pentru o concentrare mai bună, precum vitaminele C, D, magneziu și L-Carnitină.

„Magneziul contribuie semnificativ la buna funcționare a creierului și este un stimulent excelent pentru acesta. L-Carnitina stimulează producerea de agenți de transfer stimulant, ajută funcția creierului și sporește capacitățile de concentrare. Ea are un impact pozitiv asupra sistemului nervos și reduce oboseala mentală. Funcționarea corectă a neuronilor necesită vitamina C și este foarte importantă pentru organism, deoarece stimulează abilitățile de înțelegere și crește capacitatea mentală. Vitamina C stimulează abilitățile de înțelegere și crește capacitatea mentală. Vitamina D este, de asemenea, vitală pentru celulele creierului. Acesta joacă un rol în mai multe procese neurologice, îmbunătățind funcționarea sănătoasă a creierului. Dacă toate acestea sunt consumate în variantă lichidă, efectul va fi mai rapid", a declarat nutriționistul Timea Simon.

Băuturile energizante de înaltă calitate precum HELL ENERGY conțin doar cele mai bune ingrediente: de exemplu, HELL conține 90% apă, zahăr granulat care aduce energie, 5 tipuri de vitamina B și arome, fără conservanți. Produsele liderului de piață din România trec prin peste 100 de teste de verificare până ajung pe piață, în una dintre cele mai performante fabrici de producție din Europa. Cel mai recent studiu realizat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară despre băuturile energizante arată că un adult sănătos poate consuma în siguranță 5 produse pe zi (5X250ml).

* National Centre for Biotechnology Information (NCBI), 2016

**Un studiu empiric al utilizării Web- ACM Transactions on the Web (TWEB) 2008