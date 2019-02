Iată cinci pași care te vor ajuta să devii cea mai bună versiune a ta

Pentru a deveni cea mai bună versiune a ta, este nevoie să ucizi o parte din tine. Să strângi din dinți și să acționezi. Uneori, pur și simplu să fii, fără să faci nimic. Iată cinci pași care te vor ajuta să devii cea mai bună versiune a ta:

1. Renunță la durerea din trecutul tău

Imaginează-ți că trecutul tău ar fi rescris peste noapte și tot ceea ce te-a rănit a dispărut. Desigur, este doar un exercițiu de imaginație care îți poate arăta dacă există încă ceva care nu îți permite să te simți complet fericită. Aceasta este durerea din trecut pe care ai înmagazinat-o în ființa ta și te ține prizonieră.

2. Nu fugi de disconfort

Dacă vrei să te transformi și să îți împlinești visele, trebuie să îmbrățișezi starea de disconfort inevitabilă creșterii și evoluției. Nu există scurtături în privința asta.

Iți poți dori și imagina orice. Insă contează foarte mult să acționezi la momentul potrivit. Iar asta înseamnă să ieși fin zona ta de confort. Cu cât o faci ma deveme, cu atât sarcina ta devine mai ușoară.

3. Fii tu însăți

Incă din copilărie ni se pun etichete și, treptat, ajungem să ne identificăm cu acestea. Mass-media și, mai nou, social media ne bombardează cu imaginile perfecte ale celebrităților și influncerilor făcându-ne să simțim că nu suntem suficient de bune, de frumoase, de cunoscute. Lista o poți continua tu.

A deveni cea mai bună versiune a ta înseamnă să te regăsești pe tine, cea reală, de dincolo de mască. Pentru că nu mai este nimeni ca tine.

4. Trăiește în acum

Asta înseamnă să nu amâni pe mâince ce poți face azi și să începi procesul devenirii tale ACUM. Schimbarea reală, transformarea reală nu se întâmplă mâine, nici mai târziu, ci ACUM!

5. Învață să te lași purtată de flux

Majoritatea oamenilor cred că există două modalități de a-ți trăi viața. Fie să te zbași împotriva curentului pentru a ajunge acolo unde vrei sau să te lași purată de flux și să lași viața să te conducă fără să i te împotrivești.

Adevărul este ca acestea nu sunt singurele. Uneori te poți lăsa purtată de apă, altă dată te poți odihini pe țărm sau poți crea noi râuri care te ducă acolo unde vrei. Cel mai important este să înveți cum să folosești forța curentului în favoarea ta în loc să i te împotrivești.