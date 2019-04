4 teste medicale esențiale pentru sănătatea femeilor

Iată câteva dintre testele medicale esențiale pentru sănătatea unei femei.

Verificarea tensiunii arteriale, a colesterolului, testul Papanicolau și examenul dermatoscopic - iată câteva dintre testele medicale esențiale pentru sănătatea unei femei. Află mai multe despre fiecare și nu uita să te programezi.

Verificarea tensiunii arteriale

Tensiunea arterială este un bun indicator al stării de sănătate. Limita valorilor tensiunii arteriale normale este de 140/90, sau, potrivit unui studiu mai nou publicat în New England Journal of Medicine, de 120/80. Medicii recomanda monitorizarea tensiunii arteriale in mod constant constant, mai ales după vârsta de 40 de ani.

Dacă valorile tensiunii arteriale depășesc 140/90 milimetri coloană de mercur (mm Hg), vorbim despre Hipertensiune arterială, afecțiune care poate crește riscul de infarct miocardic, insuficiență cardiacă, accident vascular cerebral sau boală renală. Statisticile arată că aproape unul din trei adulți are tensiune arterială crescută.

Verificarea colesterolului

Testul de colesterol ajută la evaluarea riscului de boli de inimă sau accident vascular cerebral. Analizele de sânge pot detecta nivelurile crescute de colesterol și glucoză din sânge (glicemia), dar medicul poate sugera și alte teste (EKG sau ecografia Doppler).

Potrivit specialiștilor de la clinica Veridia , pacientul nu are voie să consume alimente cu cel puțin 12 ore înainte de efectuarea testului de sânge.

Nivelul total al colesterolului nu trebuie să fie mai mare de 200 miligrame pe decilitru (mg/dl). Persoanele cu un nivel crescut al colesterolului, cele supraponderale, sedentare, cele care suferă de diabet sau hipertensiune arterială trebuie să-și verifice analizele din sânge cel puțin o dată pe an.

Testul Papanicolau identifică devreme celulele anormale de la nivelul colului uterin, permițând medicilor să îndepărteze complet cancerul acestei zone înainte ca acesta să se răspândească în corp. Afecțiunea nu prezintă simptome sau se manifestă prin simptome care pot fi confundate cu manifestările unor boli comune.

Testul poate fi realizat odată la trei ani, începând cu vârsta de 21 de ani, și până la 65 de ani. Cel mai bun moment pentru efectuarea testului este perioada de mijloc a ciclului menstrual (nu la menstruație).

Examenul dermatoscopic

Femeile ar trebui să-și examineze pielea acasă în fiecare lună, dar să efectueze anual și un examen dermatoscopic. O atenție deosebită trebuie acordată alunițelor noi și oricăror altor schimbări la nivelul pielii.

Riscul de melanom este asociat cu diverși factori, printre care predispoziția genetică, un istoric familial de cancer de piele, precum și expunerea excesivă la soare.

Sursa foto: Shutterstock.com