5 metode simple pentru a imbunatati postura unui copil

O postura gresita, mai ales in cazul unui copil al carui corp este in plina dezvoltare, poate cauza nu doar dureri de spate si de gat, ci poate duce, in timp, la curbarea coloanei vertebrale.

Roaga-l sa stea pe o minge de fitness Mingile de fitness ajuta la intarirea muschilor spatelui si imbunatatesc stabilitatea coloanei vertebrale. Cei mici nu au nevoie de sprijinul unui spatar pentru a sta cu spatele drept, iar o minge poate fi o metoda de imbunatatire a posturii pe care copiii sa o accepte cu usurinta. Micutul tau se va distra gasind noi pozitii prin care sa se sprijine, sa sara sau doar sa stea pe minge, iar in acest timp muschii sai vor lucra din plin, devenind mai puternici si sustinandu-i mai bine coloana vertebrala. Verifica greutatea ghiozdanului Despre greutatea ghiozdanului exista numeroase dezbateri intre parinti si intre specialisti. Un singur lucru este cert: un ghiozdan prea greu poate contribui din plin la accenturarea unei posturi gresite, la curbarea anormala a coloanei vertebrale si la durerile musculare care apar din cauza greutatii pe care corpul celui mic nu o poate sustine. De aceea, ai grija sa cantaresti ghiozdanul copilului tau si sa te asiguri ca nu depaseste 10-15% din greutatea celui mic. De asemenea, la fel de important este sa te asiguri ca alegi pentru copilul tau un ghiozdan de calitate, care sa distribuie greutatea in mod egal pe umerii celui mic si sa aiba bretele groase, reglabile, care sa poata fi adaptate in functie de inaltimea lui. Ghiozdanele precum cele de aici sunt recomandate de Societatea Romana de Pediatrie si se inscriu in normele pe care ar trebui sa le respecte pentru a nu afecta sanatatea copiilor. Ajusteaza-i scaunul la birou Atunci cand copilul tau isi face temele la birou, asigura-te ca scaunul pe care sta este ajustat la inaltimea mesei de lucru. In mod ideal, cel mic ar trebui sa isi sprijine cu usurinta umerii si gatul de spatarul scaunului, dar sa fie suficient de aproape de birou astfel incat sa nu se intinda sau sa stea intr-o pozitie inconfortabila. De asemenea, la fel de important este sa ii permiti copilului sa ia o pauza de 15 minute la fiecare ora lucrata, timp in care sa alerge, sa sara sau sa se joace in mod activ, pentru a-si detensiona muschii si a-si pune sangele in miscare. Mergi cu copilul la un consult pediatric Daca cel mic pare ca sta cocosat indiferent cat incearca sa isi indrepte spatele, este recomandat sa mergi la un consult medical, pentru a exclude posibilitatea sa sufere de scolioza. Scolioza este o curbura a coloanei vertebrale care, diagnosticata devreme, poate fi corectata prin exercitii fizice sau prin purtarea unui brau pentru sustinerea acesteia. Inscrie-l la un curs sportiv Dansul, artele martiale sau sporturile au un rol extrem de important in dezvoltarea armonioasa a oricarui copil, intrucat le intaresc muschii, care sustin apoi cu mai mare usurinta oasele sau coloana. De asemenea, unele sporturi se bazeaza tocmai pe o postura corecta si pe executarea unor miscari care pot imbunatati pozitia celui mic in mers sau cand sta jos. Pe masura ce corpul lui devine mai flexibil si mai agil, ii va fi tot mai usor sa stea cu spatele drept si sa nu isi mai arcuiasca umerii in fata.