Cum depistam la timp afectiunile 'tacute'

Aceste afectiuni sunt si cele mai periculoase si au cele mai mari rate ale mortalitatii.

Bolile „tacute” sunt acele afectiuni care debuteaza si avanseaza fara simptome sau cu neplaceri pe care fie le trecem cu vederea, fie le confundam cu cele ale unor boli obisnuite. Insa in momentul in care simptomele devin evidente, boala a avansat si poate fi mult mai dificil de tratat. De aceea, aceste afectiuni sunt si cele mai periculoase si au cele mai mari rate ale mortalitatii.

Acest lucru nu inseamna ca nu putem lua masuri pentru a ne proteja mai bine si pentru a ne asigura ca vom putea depista din timp o afectiune cu potential periculos. Pe langa testele si analizele de rutina pe care ni le recomanda medicii la intervale regulate de timp, este important sa stim si care sunt acele simptome care ar trebui sa ne convinga sa ne facem o programare la medicul specialist, precum si care este momentul in care ar trebui sa actionam. Iata care sunt cele mai frecvente afectiuni „tacute” si cum le putem depista din timp:

Cancerul ovarian

Cercetarile realizate de Ovarian Cancer National Alliance arata ca aceasta boala afecteaza una din 75 de femei si multe dintre care o descopera mult prea tarziu. Rata de supravietuire pe cinci ani este de doar 46% si poate scadea si mai mult atunci cand cancerul nu este depistat in stadiile incipiente. Simptomele acestei boli sunt uneori atat de subtile incat nici medicii nu le depisteaza. De aceea, femeile, in special cele cu varste peste 50 de ani, ar trebui sa fie atente la semnele incipiente pe care le poate avea aceasta boala. O durere de ovare , incontinenta urinara, sangerarile, durerile abdominale care se extind si spre zona pelviana, precum si balonarea constanta pot fi primii indicatori ai acestei afectiuni. Testele efectuate in mod regulat, precum testul Babes-Papanicolau, ecografiile si analizele de sange pot ajuta la depistarea timpurie a cancerului ovarian si la cresterea sanselor de a-l combate.

Cancerul mamar

Cancerul la sân apare adeseori sub forma unui nodul pe care femeile îl descoperă la palpare. Însă cancerul mamar poate avea și alte simptome, care trec de multe ori neobservate. Schimbările la nivelul aureolei, precum inflamațiile, înroșirea pielii ori scurgerile, durerile în orice zonă a sânului, precum și schimbările de culoare, mărime sau textură a pielii de la nivelul sânilor trebuie evaluate cât mai rapid de un medic specialist.

De asemenea, femeile care au un istoric de cancer la sân în familie, mai ales dacă este vorba despre forme agresive ale bolii, ar trebui să facă o mamografie o dată la 2 ani, după împlinirea vârstei de 40 de ani, recomandă Institutul Național al Cancerului din SUA.

Boala celiaca

Desi dietele fara gluten sunt tot mai populare in randul persoanelor care nu sufera de boala celiaca, inca exista un numar mare de oameni afectati fara sa stie de aceasta boala. Potrivit Celiac Disease Foundation, boala celiaca este o afectiune autoimuna, care se declanseaza atunci cand consumam alimente care contin gluten. Totusi, afectiunea poate avea o simptomatologie diferită pentru fiecare bolnav in parte.

Unii dintre ei au stari de oboseala, dureri ale articulatiilor, migrene sau stari depresive, altii experimenteaza dureri abdominale ori inflamatii ale tesuturilor. In total, au fost observate peste 200 de simptome asociate cu boala celiaca. Netratata, aceasta afectiune poate cauza rani la nivelul intestinului subtire. In medicina moderna, pentru diagnosticare sunt folositi markeri serologici in testele de screening, care pot indica prezenta boliii.

Boala Lupus

Lupusul este o boala cronica, autoimuna, care poate afecta orice parte a corpului: pielea, articulatiile sau organele interne. Practic, organismul incepe sa-si atace propriile tesuturi, inclusiv creierul, in acelasi mod in care ataca agentii patogeni. Lupusul este o boala incurabila, insa simptomele ei pot fi tinute sub control cu ajutorul unui tratament adecvat.

Pentru ca este o afectiune care progreseaza incet si are simptome care pot fi trecute usor cu vederea in fazele incipiente sau pot fi confundate cu cele ale altor boli, este important sa stim care sunt cele mai frecvente semne ale lupusului.

In cazul multor pacienti, boala debuteaza cu aparitia unei iritatii de forma unui fluture la nivelul nasului sau pometilor, continuand cu dureri ale articulatiilor, senzatia constanta de oboseala, dureri in timpul respiratiei, pierderea parului, dureri abdominale si migrene. Asocierea mai multora dintre aceste simptome ar trebui sa ne trimita la medic pentru un consult.

Diabetul

Desi este una dintre bolile intalnite frecvent si rapid de diagnosticat, diabetul (in special cel de tip II) poate avea simptome atat de subtile si aparent inofensive incat complicatiile pot aparea inainte ca oamenii sa isi dea seama ca sunt bolnavi.

Cercetarile realizate de Mayo Clinic arata ca peste opt milioane de americani sufera de diabet nediagnosticat. Cele mai frecvente simptome ale diabetului de tip II includ setea excesiva, urinarea frecventa, oboseala cronica si scaderea in greutate.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: Branislav Nenin