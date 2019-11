Alimente de care sa ne ferim daca ne dorim dinti albi

O buna igiena dentara este elementul esential pentru mentinerea unui zambet alb si frumos, insa nu singurul lucru care influenteaza aspectul danturii.

Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, spune ca anumite alimente si bauturi, desi gustoase si chiar sanatoase, pot decolora dintii, astfel ca ele trebuie evitate sau macar consumate cu moderatie.

Desi anumite dintre aceste alimente sunt chiar recomandate datorita beneficiilor pe care le aduc sanatatii, unele dintre ele pot avea efecte neplacute asupra dintilor, producand colorarea lor, iar pentru purtatorii de aparat dentar fix, colorarea elasticelor transparente din jurul bracketurilor.

Medicii dentisti si ortodonti recomanda consumul lor cu paiul, atunci cand este posibil, sau reducerea cantitatii, in cazul celor daunatoare:

1. Sucul de sfecla rosie

Din ce in ce mai populara mai ales in randul tinerilor datorita calitatilor sale benefice pentru sanatate, sfecla rosie coloreaza dintii sub orice forma ar fi consumata: murata, fiarta sau sub forma de suc.

2. Fructele de padure (afine, coacaze etc.)

Un deliciu in fiecare sezon si o sursa puternica de vitamine, fructele de padure au insa dezavantajul de a colora dintii.

“Desi delicioase, aceste alimente vor colora dintii indiferent daca sunt consumate intregi, sub forma de suc, jeleu sau gem. Este recomandat sa nu le lasam sa stea in gura prea mult timp si sa bem apa dupa consumul lor, pentru a combate efectul de colorare a dintilor. Consumul unui pahar de lapte sau a unei portii de branza tare poate ajuta, ambele neutralizand acidul si intarind dintii”, spune specialistul otodont.

3. Turmeric, curry

Patruns in ultimii ani si in alimentatia romanilor, odata cu cresterea accesului la informatie, a largirii orizontului culinar si a dorintei de a incerca gusturi noi, acestea produc o colorare a dintilor in galben.

“Din cauza riscului ridicat de colorare a danturii este recomandata limitarea acestor condimente in alimentatie sau, atunci cand efectele lor benefice pentru sanatate atarna mai mult in balanta, sa combinam consumul lor cu fructe si legume proaspete, care curata dintii: merele, morcovii, conopida, telina etc.”, recomanda specialistul ortodont.

4. Bomboane, acadele cu coloranti

Chiar daca sunt aprobati pentru consumul alimentar, multi dintre acesti coloranti sunt daunatori nu numai dintilor, ci si intregului organism. “In plus, zaharul adaugat duce si la aparitia cariilor, prin contactul prelungit cu dintii. Daca o bomboana de ciocolata este consumata in cateva secunde, o acadea este chiar mai daunatoare deoarece are contact vreme mult mai indelungata cu dintii, topindu-se foarte lent”, atentioneaza doamna doctor Mihaela Dan.

5. Cafeaua

Foarte frecvent consumata de adulti si chiar si de catre adolescenti, cafeaua pateaza dintii, din pacate chiar si atunci cand este consumata cu lapte.

“Cafeaua contine tanini (polifenoli acizi), care duc la colorarea dintilor si, in plus, pentru ca este acida, modifica echilibrul pH-ului gurii, amplificand efectul daunator al oricaror alte alimente acide consumate ulterior”, spune doamna doctor Mihaela Dan.

6. Ceaiurile

Foarte sanatoase prin cantitatea mare de antioxidanti, ceaiurile sunt si ele incluse in lista alimentelor care pot colora dintii in gri sau galbui. In speranta ca vor preveni colorarea dintilor, multe persoane vor trece de la cafea la ceai, insa si ceaiul contine tanini care vor pata dintii, in functie de varietatea preferata; cu cat este mai inchis la culoare ceaiul, cu atat este mai probabil sa pateze dintii.

“Ceaiul este o bautura sanatoasa, dar este posibil sa nu fie cea mai buna alegere daca ne dorim sa ne mentinem dintii albi si sanatosi. Ceaiul de fructe, verde, negru sau din ierburi – toate pot colora dintii si eroda smaltul dentar in cazul unui consum constant, indelungat”, atentioneaza specialistul ortodont.

7. Sucul de rosii

Rosiile sunt usor acide. Acesti acizi scot cantitati mici de calciu din smalt, lasand microporozitati in care se depun mult mai usor substantele colorante.

8. Vinul

Vinul contine tanini si determina scaderea pH-ului oral. Usoara demineralizare a dintilor produsa de acizi si scaderea fluxului salivar pe care o determina (saliva avand rolul de a spala dintii) va favoriza depunerea mai rapida a substantelor colorante.

9. Bauturile acidulate cu coloranti

Cantitatea mare de acizi din toate aceste bauturi produce demineralizarea dintilor, favorizand depunerea colorantilor si scazand rezistenta smaltului dentar la carii.

“Bauturile acidulate nu doar ca reprezinta un atac de zahar si acizi asupra dintilor, dar ii pot si pata, mai ales daca sunt consumate frecvent. Este adevarat ca putem evita colorarea prin alegerea unor bauturi incolore, dar acest lucru nu ne va feri de efectele zaharului si acizilor. Cea mai buna alegere este, desigur, eliminarea lor definitiva din alimentatie”, recomanda doamna doctor Mihaela Dan.

Aasadar, cu putina atentie la dieta si moderatie in consumul alimentelor care pot colora dintii putem sa ne bucuram de un zambet alb si stralucitor cat mai multa vreme.

