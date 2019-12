Moduri prin care animalele de companie iti imbunatatesc sanatatea si te fac mai fericita

Psihologii sunt de parere ca un animal de companie ajuta copiii sa se dezvolte afectiv, acestia invatand sa socializeze si sa se exprime mai bine.

Poate ai auzit despre Terapia Asistată de Animale si beneficiile ei multiple, precum cresterea empatiei, centrarea spre exterior, dezvoltarea abilitatilor de relationare cu cei din jur, imbunatatirea limbajului etc. Psihologii sunt de parere ca un animal de companie ajuta copiii sa se dezvolte afectiv, acestia invatand sa socializeze si sa se exprime mai bine.

In Romania, studentii Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei „Babes-Bolyai” din Cluj pot sa isi aduca animalele de companie la cursuri. Conform declaratiilor profesorului initiator acestui proiect, studentii sunt mai putin stresati, atentia lor creste si starea de spirit este imbunatatita considerabil. In Europa de Vest si Statele Unite ale Americii, aceasta practica devine tot mai raspandita, si nu doar in randul universitatilor, ci si in cadrul companiilor.

Firmele care pretuiesc resursa umana si doresc sa isi pastreze cat mai mult timp angajatii alaturi inteleg ca stresul este factorul principal care declanseaza depresia. De aceea, multe companii incurajeaza angajatii sa-si aduca animalutele la birou. Nu doar omul are de castigat in situatia aceasta, dar si animalul care nu va mai sta singur in timpul zilei in asteptarea stapanului.

Motivele pentru care ar fi bine sa te decizi la o pisicuta, un caine sau un papagal se gasesc in randurile de mai jos:

1. Amelioreaza depresia

Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, peste 350 de milioane de oameni sufera de depresie, femeile fiind mai afectate de aceasta maladie decat barbatii. Un raport nu tocmai incurajator, dar care ofera sperante celor care constientizeaza afectiunea si trec la actiune.

2. Combat singuratatea

Daca simti ca stresul atarna tot mai greu pe umerii tai si nu gasesti cale de scapare, un remediu este sa iti gasesti o pisicuta sau un caine de care sa ai grija. Astfel, o sa te responsabilizezi si nu te vei mai concentra la fel de mult pe propria persoana sau propriile necazuri. Locul egoismului va fi umplut de afectiune, un sentiment nociv fiind contrabalansat cu unul pozitiv. In acest mod, te vei concentra asupra noului tau prieten cu multa compasiune si responsabilitate.

Persoanele introvertite sunt mai dispuse la atacuri de panica, anxietate si depresie. Acestea sunt rezultatul unei vieti dezechilibrate, a lipsei contactului uman sau a unor emotii nocive reprimate. Singuratatea nu este o haina usor de purtat si ataca nu doar mintea, ci si organismul.

Un animal te va sprijini in situatiile in care te simti singura, respinsa sau abandonata. Faptul ca trebuie sa ai grija de pisicuta care te asteapta acasa, sa ii dai de mancare sau sa o duci la un cabinet veterinar non stop Bucurest i pentru controlul de rutina, te mobilizeaza si te tine prinsa in prezent.

Mai mult, studiile arata ca torsul pisicii este terapeutic. Un cunoscut veterinar francez, Jean-Yves Gauchet, sustine ca torsul produce serotonina, hormonul fericirii. Acesta relaxeaza muschii si produce stare de bine in organism, oferind un somn mai linistit pe timpul noptii.

3. Imbunatatesc sanatatea

Dar cum reusesc oare? Gandeste-te astfel: un caine trebuie scos afara de cel putin trei ori pe zi. Persoanele care detin caini sunt practic fortati de circumstante sa faca mai multa miscare, astfel ca scad sansele ca acestea sa sufere de obezitate. Institutul National de Sanatate din Statele Unite a efectuat mai multe studii conform carora persoanele care detin animale in locuinta prezinta un colesterol mai scazut si tensiunea lor arteriala este in parametri. Cat de mult conteaza dragostea, nu-i asa?

Daca pana acum ai avut dubii in legatura cu a avea sau nu un patruped simpatic pe langa tine, ar fi bine sa nu mai stai pe ganduri. Sunt multi caini sau pisici care au nevoie de un stapan iubitor care sa ii ingrijeasca. Ii poti adopta cu usurinta si, dupa un control la veterinar si deparazitarea obligatorie, acestia pot sa iti devina cei mai buni prieteni. Care crezi ca este animalul de companie care ti se potriveste cel mai bine?

Sursa foto: Pexels