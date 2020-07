Nutrimetrics.ro - nutritie personalizata pentru un corp suplu si sanatos!

Dintre factorii de mediu, nutritia si calitatea aerului respirat sunt fara indoiala factorii care influenteaza cel mai mult sanatatea omului, deoarece actioneaza permanent in viata noastra.

comunicat de presa

Nutritia personalizata pleaca de la ideea ca aceeasi dimensiune nu se potriveste tuturor, iar diferentele in biochimie, metabolism, genetica si microbiota contribuie la diferentele dramatice interindividuale observate ca raspuns la nutritie, starea de nutrienti, tipare dietetice, calendarul alimentatiei si expuneri de mediu.

Nutrimetrics este singurul site din Romania de unde poti achizitiona orice dieta comerciala, personalizata in functie de nevoile si obiectivele tale.

Echipa de nutritionisti a acestei platforme ofera Nutritie si Psihoterapie Online pentru cei care considera ca alimentatia personalizata are potentialul de a le imbunatati sanatatea si de a preveni si chiar inversa obezitatea si bolile cronice, cum ar fi bolile cardiovasculare, osteoporoza si diabetul zaharat, abordand cauzele lor principale.

Exista acum vaste evidente stiintifice care subliniaza impactul nutritiei si rolul sau ca unul dintre cei mai puternici factori determinanti ai sanatatii noastre.

Echipa Nutrimetrics, formata din specialisti in nutritie, naturopatie si psihoterapie, printer care se numara nutritionist Gabriela Nedelea si nutritionist Andreea Abraham, promoveaza sanatatea prin programe de nutritie preventiva, nutritie personalizata si naturopatie. In cadrul programelor personalizate si in functie de problemele celor care acceseaza platforma, nutritionistii vor recomanda si altor specialisti in osteopatie, ozonoterapie, medicina energetica, dermatologie si naturo-estetica.

De obicei, prioritatile includ sprijinul pentru atingerea nivelurilor optime de energie si echilibrul glicemiei, imbunatatirea rezistentei la stres, toleranta la grupele alimentare, sanatatea gastro-intestinala si echilibrul emotional.

„Un corp sanatos este ca o casa de vacanta. Un corp bolnav este ca o temnita.” Francis Bacon

Exista cativa pasi pe care este benefic sa ii urmam in privinta deciziilor nutritionale. Recomandarea echipei Nutrimetrics este inceperea cu un plan DETOX.

Organismul uman se adapteaza si supravietuieste chiar si in conditii de stres accentuat, expunere la poluare si la substante toxice provenite din alimente tratate chimic (ce se regasesc in farfuria noastra destul de des). Totusi, statisticile arata ca bolile autoimune (si nu numai) sunt mai numeroase si tratamentele propuse de medicina alopata nu vindeca, ci doar amelioreaza simptomele acestora.

Este o idee foarte buna ca, din cand in cand, sa ne aplecam asupra noastra cu un strop de afectiune si sa ne ajutam organismul sa faca fata acestor provocari pe care nu le putem controla intotdeauna. Tocmai de aceea echipa Nutrimetrics va propune ghidul DETOX.

Acesta contine nu doar meniuri delicioase si nutritive pentru cele 5 zile ci si o lista de cumparaturi, idei de programe de stretching si exercitii, informatii despre decongestionarea sistemului limfatic, o mai buna oxigenare a tesuturilor si multe alte informatii importante. Si pentru ca orice proces de detoxifiere trebuie sustinut de un somn bun, Ghidul Detox Rapid Nutrimetrics contine si idei si solutii pentru ameliorareacalitatii somnului.

Apoi, in functie de dorintele privind pierderea in kilograme, specialistii Nutrimetrics recomanda o dieta personalizata.

Spre exemplu, Dieta ZONE poate fi o optiune pentru multe dintre persoane, mai ales ca aceasta va fi adaptata nevoilor fiecaruia.

Aceasta reprezinta un program nutritional de 30 de zile, cu meniuri calculate pe repartitia stricta a macronutrientilor si caloriilor impusa de ZONE. 40% carbohidrati, 30% grasime, 30% proteine si un aport caloric fix – 1200 kcal pentru femei si 1500 kcal pentru barbati, hidratare abundenta si un program regulat de 40 de minute de activitate fizica usoara pe zi. Meniurile propuse de nutritionistii Nutrimetrics sunt pentru 5 mese pe zi la ore fixe – 3 mese principale si doua gustari cu o compozitie fixa a caloriilor.

Oricare ar fi nevoile tale nutritionale, dar si in ceea ce priveste obtinerea siluetei dorite, apeland la specialistii Nutrimetrics, vei regasi solutia personalizata pentru tine.