În vacanță, mai mult ca în orice altă perioadă parcă, kilogramele în plus se lipesc de noi.

Specialiștii în nutriție spun că media „îngrașatului” în vacanță se este undeva la 3 - 4 kilograme pe sejur.

Și atunci, ce să facem ca să „fentăm” această regulă?

Nutriționistul Wasim Nazer, specialistul clinicii Masaya, a elaborat o listă cu 5 strategii sigure care ne ajută să nu ne îngrașăm în vacanță.

1. Nu ronțăi, nu mânca în picioare și în fugă

Mănâncă în stare de deplină conștiință. Lasă deoparte orice sursă de distragere a atenției, fie că vorbim despre telefon, calculator sau TV. Doar așa îți vei da seama când ești cu adevărat sătulă.

2. Consumă proteine la micul dejun

Un mic dejun bogat în proteine te va ține departe de tentațiile culinare de peste zi. Proteinele se asigură să-ți mențină starea de sațietate sus, ceea ce se traduce printr-un consum mai mic de alimente peste zi. Ca și exemplu poți consuma la micul dejun omleta cu legume, scrambled eggs, cu roşii şi ciuperci sau salata cu brânză de capră.

3. Consumă în prima parte a zilei un shake sau un smoothie proteic

Când pleci în vacanță, nu uita să iei cu tine pudra proteică. Te va ajuta mult să păstrezi numărul kilogramelor în plus pe care riști să le câștigi în timpul sejurului. Un asttfel de mic dejun îți asigură necesarul optim de proteine și carbohidrați sănătoși.

4. Nu te grăbi să mănânci repede

Mănâncă încet. Creierul are nevoie de 20 de minute să primească informația de la tubul digestiv că este ok, poate să oprească senzația de foame. Dacă mănânci mai încet, acest semnal se trimite înainte de a mânca prea mult. În plus, atunci când mănânci mai încet, savurezi mâncarea şi te bucuri de gust, având astfel ocazia să simţi mult mai intens specialităţile culinare fără să mănânci prea mult.

5. Opreşte-te înainte să te simţi plină

Consumă multe legume proaspete, alături de carne, ouă și lactate. Legumele au surplus caloric mic, dar oferă rapid senzația de sațietate.

Photo by Louis Hansel @shotsoflouis on Unsplash