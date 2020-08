Bebelusul nu ia in greutate - cauze si ce e de facut

De ce bebelusul nu ia in greutate si ce putem face? Iata care pot fi cauzele, factorii de risc, care este greutatea normala medie a unui bebelus in functie de varsta si cum incurajam cresterea sanatoasa.

Greutatea bebelusului

Greutatea copilului este un indicator pentru starea generala de sanatate si este un parametru folosit pentru a monitoriza cresterea si dezvoltarea. Bebelusi iau in greutate dupa un model general, atata timp cat sunt hraniti bine. Fiecare bebelus are ritmul propriu de crestere si dezvoltare, dar cresterea in greutate a copilului tinde sa urmeze un model destul de predictibil, de obicei. Cresterea in greutate este cel mai bun semn ca un copil primeste suficient lapte matern.

Photo by Filip Mroz on Unsplash