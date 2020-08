Suplimente alimentare care te vor ajuta să slăbești

O greutate corporală normală nu doar că te face mai atrăgătoare, dar te ține departe de afecțiuni din sfera cardiovasculară, hepatică, osteo-articulară și chiar psihică (depresie).

Dacă, totuși, ai depășit greutatea normală, reîntoarce-te la obiceiurile bune de viață și apelează la cele mai bune suplimente pentru slăbit care te vor ajuta să îți controlezi apetitul și vor neutraliza acumularea de țesuturi adipoase. Iată câteva:

Extractul de ananas și Garcinia menține senzația de sațietate

Pentru menținerea siluetei, păstrează-ți obiceiul de a lua micul dejun, fiindcă acesta ajută la menținerea aportului de energie pentru toată ziua. Bazează-te pe lactatele cu nivel redus de grăsime (kefir, iaurt, sana, lapte bătut) și mixul de cereale integrale cu semințe neprăjite de chia, susan, in, mac, dovleac, floarea-soarelui, dar și oleaginoase: alune de pădure, fistic, migdale sau caju. Fructele sunt, de asemenea, o sursă bună de energie. Le poți consuma sub formă de smoothie sau ca atare. Evită dulciurile, pâinea albă, margarina și băuturile cu mult zahăr, pentru că acestea cresc senzația de foame și favorizează depunerile de grăsimi în corp. Nici prânzul sau cina nu trebuie ocolite. La aceste mese ar trebui să mănânci, bineînțeles, carbohidrați de bună calitate (fasole, orez brun, linte, năut, hrișcă, quinoa etc.), fibre (fasole verde, broccoli, țelină, ardei, morcovi, spanac) și proteine din carne albă (pește, pui) sau roșie (vită). Îți vor menține masa musculară și îți vor da vigoarea de care ai nevoie. Pentru a menține senzația de sațietate și a sta departe de gustările nesănătoase, folosește suplimente alimentare din extracte naturale de Garcinia Cambogia, ananas, Senna și rădăcină de cicoare. Toate acestea mențin colesterolul bun și detoxifică organismul prin acțiunea lor laxativă. Suplimentele acestea nu se recomandă copiilor sub 12 ani și gravidelor. Pentru mai multe detalii, poți cere sfatul medicului sau farmacistului.

Ceaiul verde și fructele de soc declanșează arderea grăsimilor

Asociat cu un regim alimentar echilibrat, sportul te ajută să elimini depozitele inestetice de grăsime. Optează pentru antrenamente care să te solicite moderat, mai ales acum, în sezonul cald când riscul de deshidratare este mai mare. Bea apă din abundență, pentru că și acest lucru accelerează metabolismul și arderea grăsimilor. Apoi, poți lua în calcul și suplimente alimentare care să conțină ceai verde, frunze de mesteacăn și fructe de soc, „vinovate“ că acestea activează arderea grăsimilor, și eliminarea toxinelor și, treptat, la scăderea în greutate. Ceaiul verde este cunoscut pentru proprietățile sale de creștere a termogenezei, adică etapă de generare a energiei la nivelul organismului prin declanșarea lipolizei, un proces de ardere a grăsimilor. Efectul favorizează diminuarea depozitelor adipoase, scăderea lipidelor și a colesterolului. Frunzele de mesteacăn sunt eficiente în echilibrarea nivelului de lipide și colesterol și ajută la neutralizarea reziduurilor din corp prin diureză. Fructele de soc sunt depurative și curăță organismul, pe cale intestinală.

Oțetul natural de mere detoxifică organismul

Capsulele cu oțet de mere concentrat ajută la controlul greutății corporale pentru că intensifică arderea grăsimilor, oferă energie și previn balonarea. Grație vitaminelor pe care le conține-E, B6, B1, B2, B12, acid folic-oțetul de mere revitalizează organismul. De asemenea, ajută la reducerea apetitului, cu precădere a poftei pentru dulciuri și mâncăruri bogate în carbohidrați slab calitativi. De asemenea, capsulele cu oțet de mere ajută la menținerea unui tranzit intestinal normal, previn retenția de apă și apariția celulitei dar ajută și la eliminarea toxinelor din corp. Asociat cu suplimente alimentare cu pulberi din ghimbir, scorțișoară și piper, oțetul de mere își intensifică proprietățile de ardere a depozitelor de grăsime din corp, efectul fiind unul de lungă durată, atunci când este asociat și unui stil de viață echilibrat.

Photo by ready made from Pexels