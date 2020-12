7 sfaturi de la un medic ginecolog dupa interventia de histerectomie

Histerectomia este procedura chirurgicala de extirpare a uterului. Aceasta se realizeaza in urma dectectarii mai multor afectiuni precum: afectiuni cronice, anumite tipuri de cancer sau infectii puternice.

Histerectomia poate fi simpla, cu pastrarea ovarelor, sau poate fi insotita de anexectomie (indepartarea ovarelor, ceea ce inseamna automat intrarea la menopauza).

Dupa o astfel de interventie (indepartarea uterului si a ovarelor), un stil de viata sanatos nu mai este o optiune - devine o necesitate. Organismul se schimba, iar transformarile incep sa apara: cresterea in greutate, insomnii, dezechilibru emotional. Toate acestea se intampla in urma destabilizarii nivelurilor de hormoni.

Vestea buna este ca adoptand o alimentatie echilibrata, facand exercitii fizice si incercand reducerea stresului, poti trece fara probleme peste o interventie de histerectomie (cu sau fara indepartarea ovarelor). Dr. Silviu Istoc, sef de sectie obstetrica-ginecologie in cadrul Medicover Hospital are pentru tine o serie de sfaturi de care ar trebui sa tii cont dupa o interventie de histerectomie.

Imbina activitatea fizica cu odihna.

„Mersul pe jos este una dintre cele mai bune modalitati prin care organismul se recupereaza si se vindeca. Incepe treptat, ascultandu-ti intotdeauna corpul. Este posibil sa resimti o oboseala mai accentuata decat inainte de operatie si poate fi necesar sa faci pauze sau chiar reprize de somn pe tot parcursul zilei”, afirma dr. Silviu Istoc.

Nu ridica greutati mari.

Daca interventia a fost laparoscopica, poti ridica orice dupa 2 saptamani, nu sunt restrictii. Daca insa a fost nevoie de taietura la nivelul abdomenului, evita sa ridici obiecte cu o greutate mai mare de 20 de kilograme sau sa-ti incordezi peretele abdominal timp de cel putin sase saptamani. Nu numai ca vei prelungi durata de recuperare, dar iti vei pune in pericol sanatatea.

Renunta la sofat imediat dupa operatie.

Din cauza procedurii si a medicamentelor pentru durere, poti resimti disconfort in miscarile bruste ale picioarelor,iar timpul de raspuns poate fi mai lent. De aceea, este recomandat sa eviti conducerea masinii timp de cel putin doua saptamani.

Adopta o alimentatie echilibrata.

O alimentatie bine echilibrata este importanta pentru o stare generala de sanatate grozava, mai ales atunci cand se pune problema unei recuperari in urma unei interventii chirurgicale. 8-10 pahare de apa pe zi si nutritie bazata pe proteine, fibre si grasimi sanatoase, cum ar fi nuci, seminte si ulei de masline este ideala. Cresterea aportului de fibre te va ajuta, de asemenea, impotriva problemelor de constipatie care pot aparea.

Ingrijirea corecta a locului operatiei va grabi vindecarea, prevenind astfel o posibila infectie. Spala zona de incizie cu apa calda si sapun in fiecare zi, evitand sa te acoperi complet cu apa timp de patru saptamani dupa operatie. Fii atenta la roseata, umflaturi, sensibilitate sau scurgeri, care pot fi semne de infectie.

Evitata contactul sexual pe tot parcursul recuperarii.

Activitatea sexuala nu este recomandata timp de cel putin sase saptamani dupa operatie. Asteapta acordul medicului tau pentru a nu pune in pericol incizia. De asemenea, nu folosi tampoane internne decat la recomandarea doctorulu.

Incearca sa indepartezi sursele de stres.

O stare generala de bine, fara stres, va favoriza recuperarea rapida a interventiei. Incearca sa ramai pozitiva si calma pe tot parcursul perioadei de vindecare, chiar daca hormonii dicteaza altceva.

Pana acum cativa ani, histerectomia insemna o interventie chirurgicala de cateva ore, trei sau patru zile petrecute in spital si o perioada de recuperare de 4-6 saptamani. In ultimul deceniu insa a devenit din ce in ce mai accesibila o alternativa la interventia clasica, si anume histerectomia laparoscopica. Efectuata dupa principiile chirurgiei minim invazive, aceasta procedura reduce durata interventiei, durata spitalizarii si a perioadei de recuperare, precum si rata complicatiilor, reprezentand un progres major in chirurgia ginecologica.

Dr. Silviu Istoc a realizat cu succes o operatie prin care a indepartat laparoscopic un fibrom uterin gigant aflat in necroza, pastrand intact uterul unei paciente de 30 de ani.

„Pacienta s-a prezentat in 2014 cu un fibrom cat o sarcina, fara nicio speranta, dupa numeroase consulturi in care singura varianta prezentata era operatia de histerectomie, care presupune extirparea intregului uter. Interventia a durat aproximativ 3 ore, dificila, fibromul fiind mai mare decat uterul si dificil de operat chiar si pe cale clasica. Dupa numeroase investigatii si pregatiri care au durat doua saptamani am operat-o laparoscopic, putand pastra uterul si eliminand doar tumora gigant. Recuperarea a fost foarte rapida, in doar doua zile pacienta fiind externata”, explica dr. Silviu Istoc.

Specialist in obstetrica-ginecologie, dr. Silviu Istoc este pasionat de chirurgia ginecologica minim invaziva si de medicina materno-fetala. Este sef de sectie obstetrica-ginecologie in cadrul Medicover Hospital si coordonator al Compartimentului pentru Sarcina Incipienta. Cu o formare in Germania, Doctorul Silviu Istoc s-a intors acasa, pentru a ajuta pacientele din Romania, sa aduca pe lume copii sanatosi; marturie in acest sens, stau numeroasele interventii chirurgicale noninvazive pentru restabilirea fertilitatii.

Featured foto by Shidlovski via Shutterstock