Secretul relaxarii in camera de baie

Camera de baie este locul din casă în care ne refugiem după o zi grea de muncă sau atunci când avem nevoie să petrecem puțin timp singuri, departe de tumultul și de responsabilitățile zilnice ale casei. Este spațiul care ne conferă energie pentru o nouă zi și în care putem beneficia de un moment de liniște și de răsfăț chiar la noi acasă.

Daca vrei să te bucuri de o relaxare supremă în camera de baie, specialiștii în home deco de la Kludi recomandă coloana de duș KLUDI COCKPIT Explorer cu baterie de dus termostată și cu montaj pe perete.

Brandul KLUDI:

Brandul KLUDI are o experiență de 100 ani în crearea de baterii de baie premium, cu o calitate înaltă a materialelor, design atemporal și o excepțională utilitate practică.

Producatorul tradțional de baterii are ca obiectiv îmbinarea originală a experienței de utilizare de înală calitate cu perfecțiunea designului. Sloganul “Water in Perfection” (Apa in perfecțiunea sa) se regăsește în toate produsele și serviciile premium oferite de KLUDI.

Elementul esențial in camera de baie îl reprezinta dușul, responsabil cu energia și starea de bine din fiecare zi.

Merită să investești într-un sistem de duș de înaltă calitate, pentru a te bucura pe deplin de beneficiile și de relaxarea conferite de o baie perfecta.

Kludi Cockpit Explorer poate fi dusul tau-

Avantajele sistemului de dus Kludi Cockpit Explorer:

Coloana de dus cu baterie termostata Kludi Cockpit Explorer se remarcă prin:

Design inovator și materiale premium : aspectul său luxuriant și materialele de înaltă calitate folosite se potrivesc oricărui tip de baie, fie că este vorba despre un design romantic, clasic sau modern al camerei de baie.

Durată de viață îndelungată : grație materialelor folosite și al sistemelor inteligente de producție, acest produs nu se uzează ușor și rezistă bine în timp, atât ca aspect, cât și ca funcționalitate.

Asigură o temperatură constantă a apei, fără reglaje intermediare: bateria termostată ajustează singură debitele de apă caldă și rece, pentru a obține temperatura dorită.

Are un suport de perete reglabil pe inaltime - până la 18 cm, ceea ce îl face ideal atât pentru construcțiile noi, cât și pentru cele proaspăt renovate

Implică maximă siguranță la atingere : unitatea de control se decuplează termic complet, prin tehnologia inovatoare "Touch Proof", pentru a evita cazurile de opărire. Termostatul are un buton suplimentar de siguranță și este pre-setat de către specialiștii Kludi în poziția care asigură o temperatură de maxim 38-40 grade Celsius. Astfel, este exclus riscul de rănire cu o apă prea fierbinte, mai ales în cazul copiilor și a persoanelor în vârstă.

Conține o pălărie de duș reglabilă și smart: pălăria de duș se rotește liber, are o înălțime reglabilă cu până la 15 cm, pentru a se potrivi oricărei înălțime a tavanului și nu permite picurarea, odată închis dușul

Se utilizează foarte ușor : grație mânerelor unghiulare, se acționează de către oricine cu maximă ușurință, indiferent de vârstă sau de abilitatățile fizice. Nu implică rotiri sau apăsări complicate, totul fiind extrem de intuitiv.

Garanție extinsă, de 60 luni: sistemul de duș Kludi are o durată de viață mare, nu se degradează în timp și își păstrează funcționalitatea, de aceea specialiștii asigură o garanție de 60 luni de la achiziție.

Este prietenos cu mediul și cu planeta: menținerea constantă a temperaturii apei reduce impactul centralei termice asupra mediului înconjurător, evitându-se, astfel, consumul inutil de apă.

Eficientizează costurile: bateria termostată eficientizează consumul de apă caldă și, implicit, costurile aferente.

Iată ce spun specialiștii Kludi despre acest produs inovator: “Asemenea fratelui sau mai mare, COCKPIT Discovery, the COCKPIT Explorer întruchipează o combinație de ușurință în utilizare, procesare de materiale premium și producție meticuloasă de înaltă calitate ‘Made in Germany’.

Transforma fiecare duș într-un moment suprem de relaxare, cu ajutorul unui sistem de duș smart. Dușul de dimineață îți conferă energie pentru întreaga zi, iar dușul de seară te detensionează și te ajută să ai un somn odihnitor.