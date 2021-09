Cum noul ceas Samsung Galaxy Watch4 ne poate imbunatati calitatea vietii

Traim intr-o lume care munceste mult, zambeste din ce in ce mai putin, ajunge din ce in ce mai rar la mesele de familie, la sala, la cumparaturi, care are tentinta sa manance nesanatos si care duce spre un stil de viata haotic. De aceea, este cu atat mai important sa ne organizam timpul altfel incat sa atingem un ritm mai echilibrat in care reusim sa facem miscare si sa mancam mai sanatos. Pentru asta avem nevoie de un ajutor de nadejde, un prieten care vine cu o serie intreaga de functionalitati care ne pot ajuta la starea noasta de bine.

Iar Samsung are solutia! Seria Galaxy Watch4 este echipata cu tot ce ai nevoie pentru a-ti usura viata, de la optiunile obisnuite de monitorizare a somnului sau arderea caloriilor, pana la masurarea structurii corporale si atingerea obiectivele dorite. Astfel, smartwatch-ul este simplu și reușește să se plieze pe orice stil de viață. Fie că lucrați într-un birou sau sunteți întotdeauna pe fugă, călătoriți mult sau aveți grija tuturor membrilor familiei, acesta este dispozitivul ideal! Pentru toti noii utilizatori, pentru pasionatii de sport si nu numai, Samsung organizeaza un concurs pana pe 10 octombrie care va incurajeaza sa va depasiti propriile recorduri, fie de alergare, mers, exercitii la sala sau acasa sau alta forma de miscare. Cum te poti inscrie? Posteaza pe Insta Story cu @samsungromania si #SamsungBreakYourRecords o poza in care arati acest record, de preferat poza facand activitatea respectiva. Premiile oferite sunt 5x Galaxy Buds2, iar daca incluzi si un ceas Samsung in poza, intri in cursa pentru urmatoul upgrade: Galaxy Watch4. Se va juriza originalitatea inscrierii. Iata cateva motive pentru care noul smartwatch Samsung Galaxy Watch4 este cel mai potrivit pentru un stil de viata sanatos Cum ne face noul smartwatch viata mai buna? Aceste ceasuri inteligente sunt dotate cu o serie de funcții de wellness atât pentru monitorizarea activităților zilnice, cât și pentru menținerea stării de sănătate. De exemplu, cu Galaxy Watch 4 poți monitoriza în timp real bătăile inimii și tensiunea arterială, informații pe care mai apoi le poți transmite medicului tău. Posesorii de smartwatch pot alege dintr-o gamă largă de antrenamente ghidate, se pot bucura de Provocări de Grup cu prietenii și familia sau își pot configura o sală de gimnastică acasă conectând Galaxy Watch4 la televizorul lor Smart Samsung compatibil. De asemenea, un punct foarte important si delicat din viata femeilor si nu numai: lipsa sportului din cauza lipsei timpului. Lipsa sportului poate dauna enorm sanatatii generale, dar si starii generale de spirit, iar cu ajutorul functiilor sale, Galaxy Watch4 este partenerul de incredere pentru o viata sanatoasa. De asemenea, toți utilizatorii își pot verifica cu ușurință compoziția corpului (inclusiv greutatea, nivelul de grasimi si de apa din corp), de la încheietura mâinii cu doar două degete. În aproximativ 15 secunde, senzorul ceasului va capta 2.400 de date. Pe langa motivatie si sport, al treilea lucru foarte important este somnul. Daca o persoana nu beneficiaza de somn de calitate, toata ziua va fi data peste cap! Cand utilizatorii își doresc să se odihnească, seria Galaxy Watch4 le oferă cea mai completă imagine de până acum a tiparelor de somn cu mult mai multe detalii decât generația trecută. Seria Galaxy Watch4 este, de asemenea, prima generație de ceasuri inteligente care prezintă Wear OS Powered by Samsung – un nou sistem de operare care ridică la cote maxime fiecare aspect al experienței smartwatch. Construită de Samsung și Google, aceast sistem de operare le permite utilizatorilor să pătrundă într-un ecosistem în continuă dezvoltare, chiar de la încheietura mâinii – cu aplicații Google populare, precum Maps, și cu îndrăgitele servicii Galaxy, precum Samsung Pay, SmartThings și Bixby. De asemenea, include si un suport pentru aplicații de la terți, precum adidas Running, Calm, Strava și Spotify disponibile pe Google Play. Iar în ceea ce privește estetica, ce se știe că este un aspect foarte important în special în viața femeilor, ambele ceasuri prezintă un design iconic, cu carcase mai subțiri față de generațiile anterioare – o varietate de curele și interfețe de ceas personalizabile, astfel încât acestea să se potrivească oricărui stil și tip de personalitate. Așadar, toți utilizatorii noului Galaxy Watch 4 vor avea la dispoziție tehnologie avansată, un bun prieten, un antrenor personal, un nutriționist- toate într-un singur dispozitiv foarte elegant. Noul ceas este o investiție și mai mult ca sigur va fi una dintre cele mai inspirate achiziții ale acestui an! Adevertorial

29 Septembrie 2021







Urmareste-o pe Adevertorial