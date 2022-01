Anxietatea de Crăciun: Patru sfaturi pentru a trece cu bine peste sărbători

Crăciunul poate fi o perioadă stresantă, chiar traumatizantă pentru persoanele suferind de anxietate.

Crăciunul este asociat de multă lume cu reîntâlnirea cu cei dragi și buna dispoziție. Însă, pentru persoanele cu tulburări de anxietate, mai ales socială, Crăciunul poate fi o perioadă stresantă, chiar traumatizantă. Persoanele suferind de anxietate pot face obsesii din subiecte care pentru alții sunt minore, de la aspectul financiar, la petrecerea timpului cu membri ai familiei pe care nu îi plac. Palpitații, greață, senzația de nod în gât, tremurături, roșeață, transpirație excesivă sunt câteva dintre simptomele anxietății. Crizele de plâns, de furie sau izolarea se mai pot număra printre manifestări. Dacă faci parte dintre persoanele suferind de tulburări anxioase, iată patru sfaturi pentru a trece cu bine peste perioada sărbătorilor de iarnă.

Respirația abdominală

Anxietatea și stresul tind să blocheze sau să accelereze respirația, fapt care amplifică disconfortul și nu permite corpului să se calmeze. Ia o pauză și încetinește respirația. Golește lent plămânii de aer, apoi inspiră pe nas, numărând rar până la cinci și permițând aerului să ajungă în abdomen. Expiră și repetă timp de câteva minute. Respirația abdominală, care trimite un semnal de relaxare creierului, este benefică împotriva atacurilor de anxietate. Anumite practici, precum yoga sau meditația, te pot ajuta să înveți cum să îți reglezi respirația.

Remedii naturale

Specialiștii spun că infuzia de mușețel are aproape același efect asupra creierului ca și anxioliticele clasice, blocând anumiți receptori. În momentele în care te simți anxios, prepară-ți o ceașcă de ceai de mușețel sau ia câteva picături de ulei esențial. Ceaiul verde are același efect, pentru că poate încetini ritmul cardiac și scădea tensiunea arterială. Lavanda este recomandată pentru reducerea nivelului de anxietate. Ca orice remedii pe bază de plante, cere sfatul medicului, pentru că abuzurile pot agrava starea de sănătate. Anumiți aminoacizi esențiali pentru sistemul nervos pot fi administrați în cazul anxietății, sub formă de suplimente alimentare. Lizina este utilă în perioade de stres extrem și oboseală fizică, arginina contribuie la comunicarea neuronală eficientă, iar fenilalanina ajuta memoria, crește nivelul de adrenalină și ajută la procesarea corectă a vitaminei D în organism.

Micul dejun

Persoanele care suferă de anxietate au tendința de a sări peste mese. Un obicei prost, care provoacă scăderea nivelului de colină - o substanță necesară bunei funcționări a sistemului nervos - și creșterea anxietății. Micul dejun este o masă importantă și poți alege alimente bogate în proteine și colină, cum ar fi ouăle, care te vor ajuta să te simți mai energic. Legumele verzi, semințele de dovleac, migdalele, avocado și ciocolata neagră vin cu un aport de magneziu, un mineral util în lupta cu anxietatea. Nucile caju și semințele de in, precum și peștele sunt bogate în acizi grași Omega-3, care reduc anxietatea. Ovăzul conține triptofan, la fel bananele și carnea de curcan, dar și vitamine B și fibre. Alimentația este una dintre cele mai simple metode de a lupta cu diferite afecțiuni, inclusiv cu anxietatea.

Mersul pe jos

Această formă de activitate fizică este una dintre cele mai utile pentru ameliorarea neplăcutelor simptome ale anxietății sau în momente de stres. Alege un loc liniștit, mergi încet, concentrându-te pe pași și pe respirație. Încearcă să fii atent la ce este în jur, în natură și, dacă te invadează gândurile negre, nu le evita, dar încearcă să revii asupra propriului corp. Orice tip de sport este, de altfel, benefic pentru sănătatea mintală. Atunci când faci sport, nivelul de cortizol, hormonul stresului, se diminuează. Joggingul, mersul cu bicicleta, yoga, boxul, orice îți place te poate ajuta să te descarci emoțional și să reduci anxietatea.

Să ai parte de sprijinul unui specialist în sănătate mintală poate fi benefic și poate ajuta la evitarea agravării simptomelor anxietății. Deși controlul acestei afecțiuni nu este întotdeauna posibil, să ai grijă de sănătatea ta mintală și fizică reduce șansele ca problemele să devină copleșitoare. Asigură-te că ai o dietă echilibrată, că faci suficientă mișcare și te odihnești cum trebuie și nu uita să te asculți, pentru că astfel vei face față mai bine gândurilor negative.

