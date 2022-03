Dr.Dana Miricioiu si Dr.Mihaela Bilic, dezbatere live despre frumusete si scadere in greutate!

Frumusete prin sanatate! Afla cele mai recente metode de slabit si de remodelare corporala de la specialistii in domeniu

Kilograme in plus si depozitele localizate de grasime sunt problemele cu care majoritatea femeilor si barbatilor se confrunta de-a lungul vietii. Cum slabim sanatos si eficient? Cum scapam de grasimea localizata pe abdomen, coapse, gusa sau brate?

Afla cele mai recente si inovatoare metode de slabit si de remodelare corporala de la cunoscutii specialisti in domeniu: Dr. Dana Miricioiu si Dr. Mihaela Bilic. Participa la o dezbatere live despre remodelarea corporala: scaderea corecta in greutate si indepartarea depozitelor localizate de grasime!

Vrei sa slabesti si sa arati bine? De astazi lupta cu kilogramele in plus a luat sfarsit! Chirurgul estetician, Dr.Dana Miricioiu alaturi de medicul nutritionist, Dr. Mihaela Bilic te invita miercuri, 16 martie, ora 19:30, la o dezbatere live despre sanatate si frumusete. Evenimentul va fi transmis live pe conturile de Instagram si Facebook ale celor doi medici.

In premiera, vei afla secretele celei mai noi diete pentru slabit prin inlocuirea completa a meselor - o dieta sigura, foarte atent studiata stiintific, eficienta si usor de urmat, dar si noutati despre indepartarea depozitelor de grasime si a surplusului de piele - lipoaspiratia asistata laser, cea mai eficienta metoda care recontureaza corpul, cu rezultate imediate, fara timp de recuperare, fara cicatrici si fara durere.

Evenimentul live iti va oferi toate informatiile care te vor ajuta sa iti atingi obiectivele de a avea un corp sanatos si tonifiat, sfaturi de dieta si proceduri de reconturare a corpului care s-au dovedit a fi eficiente si a avea un rezultat permanent!

Urmareste evenimentul live si vei afla cum poti sa transformi dieta intr-o experienta pozitiva, cum poti avea cel mai rapid plan de dieta pentru rezultate maxime, dar si informatii despre interventii estetice minim invazive de lipoaspiratie asistata laser, care te vor ajuta sa iti atingi obiectivele.

Cu o experienta de peste 20 de ani in chirurgia plastica – microchirurgie reconstructiva, Dr. Dana Miricioiu a introdus in Romania tehnici noi de mentinere a sanatatii pielii prin interventii laser, in prezent detinand cele mai performante tehnologii laser din lume, folosite in tratamentele estetice, in reconturarea si remodelarea corpului. Dr. Dana Miricioiu este membra a “American Academy of Anti-Aging”, dar si a altor organizatii de profil nationale si internationale si colaboreaza de foarte multi ani cu o echipa de medici, chirurgi plasticieni, medici specializati in boli de metabolism si de nutritie, toti pusi in slujba pacientilor, din dorinta de a reda acestora increderea in sine.

“Atunci cand vorbim despre remodelare si reconturare a corpului, trebuie sa avem in vedere doua aspecte, ambele la fel de importante:

indepartarea grasimii localizate (care, fiind recunoscuta drept grasime de rezerva, nu poate sa plece deloc usor) prin cea mai blanda, eficienta si recenta metoda: lipoaspiratia asistata laser ProLipo Plus;

eliminerea kilogramelor in plus, printr-o dieta eficienta, care sa regleze metabolismul si sa asigure slabirea corecta, eficienta si de durata.

Din toate aceste considerente, recomand dieta Nupo pacientilor mei dupa lipoaspiratiile asistate laser, constatand ca indepartarea depozitelor de grasime nedorite asociate cu produsele Nupo remodeleaza corpul intr-un mod armonios.”, Dana Miricioiu - chirurg estician.

Doctor Mihaela Bilic este medic primar in specialitatea diabet si boli de nutritie si are un masterat de psihonutritie la Paris. Cu o experienta de mai bine de 20 de ani, Dr. Mihaela Bilic ofera sfaturi pretioase despre alimentatia sanatoasa si echilibrata.

Salveaza in agenda ziua de 16 martie ora 19:30 si intra aici sa vezi live evenimentul :

Vizionare placuta