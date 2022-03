Lansarea programului inovativ și unic în România de nutriție regenerativă și psihologie alimentară: The Flexitarian Way

Obiectivul programului este să te ajute să îți îmbunătățești sănătatea

Patricia Rusu, coach în nutriție regenerativă, anunță lansarea unui nou program, cu o abordare revoluționară a nutriției, unică în țara noastră: „ The Flexitarian Way ”. Programul are o durată de 90 de zile și este adresat celor ce își doresc o schimbare sustenabilă a relației cu alimentația, prin abordarea personalizată și holistică a felului în care mănâncă. Acesta este o completare a demersurilor anterioare ale Patriciei în sfera reeducării alimentare și a conturării unui mindset potrivit, care să susțină un stil de viață echilibrat, în armonie cu nevoile lor fizice, mentale și emoționale ale clienților săi.

Obiectivul programului este să te ajute să îți îmbunătățești sănătatea și să îți optimizezi greutatea fără diete , fără exerciții fizice, fără a număra caloriile sau a cântări mâncarea, schimbându-ți doar relația cu alimentația. Acesta c uprinde o metodologie puternică, eficientă și nouă de sănătate și fitness, ce se bazează pe medicina evolutivă, psihologia comportamentală și antropologia nutrițională. Este un itinerariu care, în cele din urmă , îți oferă libertatea de a mânca. Mai întâi, te ajută să îți reprogramezi mentalul astfel încât să te eliberezi de obiceiurile nesănătoase și de pofte, iar apoi te susține să le înlocuiești cu alte obiceiuri și rutine potrivite pentru buna funcționare a organismului.

Există momente cheie în care realizăm că avem nevoie de o schimbare, mai ales atunci când întâmpinăm o problemă de sănătate sau atunci când corpul ne atenționează că este necesar să avem mai multă grijă de noi. Atunci se întâmplă un declic și decidem să ne punem sănătatea pe primul loc. Acest program vine în întâmpinarea celor care aleg să își prioritizeze sănătatea pentru a avea un stil de viață armonios. Pe lângă „ The Flexitarian Way ”, doritorii pot urma și alte programe transformaționale tot sub semnătura Patriciei: „ Re-Educare Alimentară ”, „ RESTART ” sau „ Premium 1 la 1 ”.

“ Pentru crearea programului << The Flexitarian Way >> am adunat și distilat cunoștințele și rezultatele a peste 10 ani de experiență alături de sute de clienți, în calitate de coach în nutriție regenerativă și integrativă. Am combinat într-un tot unitar coaching-ul, nutriția regenerativă, terapiile holistice, psihologia și antropologia alimentară, pentru a fi ghid în călătoriile transformatoare și care să aducă împuternicire celor care caută soluții pentru probleme de greutate, oboseală cronică, dezechilibre alimentare, boli digestive și nu numai. Consider acest program o oglindă a mea ca om, antreprenor, femeie și mamă, a propriului parcurs de la viața mea de angajat de top într-o companie multinațională, cu un stil de viață alert și pe pilot automat, la a găsi chemarea în a ajuta oamenii să învețe cum să găsească noi moduri de a se hrăni, de a slăbi, de a se însănatoși și de a trăi. Interesul meu pentru acest domeniu a început acum mai bine de 10 ani atunci când soțul meu a primit diagnosticul unei boli autoimune. Astfel, am început o căutare asiduă de informații pentru a face o schimbare în stilul nostru de viață, asimilând informații din mers de la toți mentorii care m-au ghidat pe acest drum al vindecării. Am descoperit cât de fascinant este domeniul, iar pe parcurs, s-a transformat într-o nouă carieră pentru mine, odată cu certificările pe care le-am acumulat.” – a declarat Patricia Rusu, coach în nutriție regenerativă și fondator programe transformaționale.

Viziunea ei a fost inspirată de faptul că în acest moment avem o criză de identitate alimentară individuală și apoi națională, astfel că, în România, este nevoie de un program de nutriție flexitariană și de o educație a alimentației, care să pornească de la individ și să aibă un impact la scară largă. Fiecare program de transformare corporală, alimentară, a sănătății sau a stilului de viață trebuie să vizeze rezultate pe termen lung, iar prin intermediul acestui program participanții primesc înstrumentele cu ajutorul cărora să se bucure de libertatea de a mânca, dar dobândesc și cunoștințe despre psihologia alimentară care să le servească mult după finaliz area programului, pe tot parcursul vieții . Atunci când învățăm să ne ascultăm corpul și să decodificăm poftele alimentare și nevoile psihologice din spatele lor, deciziile noastre privind dieta vor fi mai înțelepte și mai echilibrate.

„ The Flexitarian Way ” este un program de coaching de 90 de zile care va contribui la transformarea relației cu propria hrană, fără a se focaliza exclusiv pe atingerea greutății dorite, așa cum se întâmplă de obicei în cazul dietelor. Patricia Rusu vine cu o abordare diferită și utilizează un sistem accesibil, precum și instrumente ale psihologiei alimentare, iar pierderea kilogramelor devine un rezultat natural și sustenabil al implicării participanților pe parcursul celor 90 de zile ale programului.

Pe lângă întâlnirile zilnice oferite în cadrul programului care vor seta direcțiile de acțiune și planul alimentar, participanții vor primi bonus 12 întâlniri live cu Patricia și echipa ei, pentru a aprofunda o varietate de subiecte, precum și sfaturi de nutriție cu privire la atunci când călătorim, la modul în care integrăm produsele de origine animală în dietă, la felul în care gestionăm stresul cotidian și metodele de a minimiza efectele sale asupra felului în care ne raportăm la mâncare și multe altele.

Mai multe detalii puteți descoperi aici: www.patriciarusu.ro/flexitarian

Vizionare placuta