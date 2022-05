7 idei de mic dejun sanatos pentru copii

Prima masa a zilei este extrem de importanta, pentru adulti si copii deopotriva. Iata cateva idei de mic dejun sanatos pentru copii (si nu numai) pentru a incepe ziua cu energie.

Ou fiert cu paine prajita

O prima idee de mic dejun rapid si sanatos pentru copii este un ou fiert cu paine prajita. Este indicat sa se adauge si rosie/castravete/ardei – in functie de preferintele copiilor. Ouale ofera senzatia de satietate si s unt foarte nutritive, avand multe bene ficii pentru sanatate [1]. Ele contin si colina, un nutrient foarte important pentru sanatatea creierului si a ficatului.

Musli cu lapte sau iaurt

Copiilor le place ideea de a manca lapte sau iaurt cu cereale la micul dejun, iar un musli fara gluten, cu fructe liofilizate poate fi alegerea perfecta. Mixit a lansat recent un pachet special pentru copii alcatuit dintr-un tub de musli fara gluten si bogat in fructe (coacaze, zmeura, visine, capsuni) cu fulgi de porumb si de migdale si plusul pasarea Mixit.

O alt a idee de mic dejun rapid, pe placul copiilor, este terciul . Exista multe variante de terci , combinatii cu diferite fructe, astfel incat cei mici sa fie mereu incantati de o astfel de portie dimineata.

Paine cu unt de arahide

Untul de arahide este sanatos – fiind o sursa de proteine, grasimi sanatoase, vitamine si minerale [1] – si se pot face rapid tartine cu el. Adaugati cateva rondele de banane pentru a-l face si mai apetisant pentru copii. S e recomanda alegerea unui unt de arahide care contine 100% arahide si o o paine din cereale integrale pentru a fi un mic-dejun cat mai sanatos. In functie de preferinte, unul de arahide poate fi crunchy, cu bucati de alune, sau fin.

Briose

Sunt foarte cunoscute briosele ca desert, dar se pot realiza si briose care sa fie potrivite copiilor ca mic dejun. Folosind diferite legume care sa fie incluse in compozitie – broccoli, spanac, ardei, ciuperci etc. -, dar si branza se pot crea multiple variante de briose sanatoase pentru copii.

Marele lor avantaj este ca pot fi gatite in avans – astfel incat dimineata ele sa fie gata pentru a fi oferite copiilor.

Omleta la cuptor cu branza

Omleta este iubita de multi copii, iar ea poate fi facuta si la cuptor. Adaugati branza telemea in compozitie si unele legume – ciuperci, ardei etc. - si oferiti-le omleta alaturi de o salata de rosii si castraveti. Alternand legumele incluse in omleta veti reusi sa creati variante diferite care sa ii atraga mereu pe cei mici. Puteti face omleta si in forme de briose in functie de preferintele copiilor.

Tartina cu branza de vaci

Puteti sa le oferiti copiilor si o tartina cu branza de vaci cu rondele de masline sau felii de castravete/ardei presarate peste branza.

Tartina cu peste

Pestele este un aliment cu multe beneficii pentru copii [2] , iar o modalitate in care acesta poate fi inclus in alimentatie este realizarea unei tartine cu unt si peste – sardine in suc propriu. O alta varianta este tartina cu crema de branza si somon afumat.

