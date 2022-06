Perioada fertila: Ce este perioada fertilă și cum poate fi urmărită?

Ce este ovulația și cum îți poți da seama când are loc acest moment în organism

Dacă încercați să rămâneți gravidă și doriți să urmăriți ovulația, trebuie să vă înțelegeți ciclul menstrual. Ciclul dumneavoastră menstrual este modul în care organismul dumneavoastră se pregătește pentru sarcină.

Începe în prima zi a menstruației și începe din nou când începe următoarea menstruație.

Un ciclu menstrual tipic este de 28 de zile, dar ciclurile cuprinse între 21 și 35 de zile sunt considerate normale.

O mulțime de schimbări au loc în corpul dumneavoastră în timpul ciclului, inclusiv fluctuații hormonale.

La jumătatea ciclului, unul dintre ovare eliberează un ou matur. Ovulul merge la una dintre trompele dumneavoastră uterine, unde așteaptă să fie fertilizat de spermatozoizi.

Mucoasa uterului devine și mai groasă. Acest lucru pregătește uterul pentru implantarea ovulului fertilizat.

Dacă nu rămâneți însărcinată, ar putea însemna că ovulul nu s-a fertilizat sau că embrionul (oul fertilizat) nu s-a implantat în uter. În aceste cazuri, mucoasa uterului se elimină și aveți menstruația.

Ce înseamnă perioada fertilă

Sunteți cea mai fertilă cu aproximativ 7 zile înainte de a ovula și până la aproximativ 2 zile după aceea, în special cu o zi înainte și ziua în care ovulați.

Acest lucru se datorează faptului că spermatozoizii pot trăi aproximativ 5 zile în corpul unei femei, așa că dacă ați făcut sex în zilele dinaintea ovulației, spermatozoizii pot „așteapta” ca ovulul să fie eliberat. Aceste zile înainte și imediat după eliberarea ovulului sunt adesea numite „fereastra fertilă”.

Este complicat de prezis câteodată de faptul că unele femei ajung la fereastra fertilă mai devreme sau mai târziu în ciclul lor, chiar dacă au menstruație regulată.

Cu toate acestea, dacă aveți relații sexuale regulate, neprotejate (sex la fiecare 2 până la 3 zile fără contracepție), este posibil să rămâneți gravidă. Mai mult de 8 din 10 cupluri în care femeia are sub 40 de ani vor concepe în decurs de un an dacă au relații sexuale regulate, neprotejate.

Dacă ciclurile dumneavoastră nu sunt foarte regulate sau dacă vreți o imagine mai precisă a ovulației, puteți încerca una dintre următoarele tehnici pentru a identifica ovulația:

Urmăriți-vă temperatură

Unul dintre indicii că a avut loc ovulația este că temperatura normală a corpului unei femei (sau temperatura bazală a corpului) crește ușor.

Puteți detecta această „schimbare termică” luându-vă temperatura în fiecare dimineață, la aceeași oră, înainte de a vă ridica din pat.

Dacă vă înregistrați temperatura în fiecare zi timp de câteva luni, probabil veți începe să vedeți un model care vă va ajuta să preziceți când sunteți pe cale să ovulați.

Temperatura majorității femeilor crește cu aproximativ o jumătate de grad la 24 până la 48 de ore după ovulație. (Poate doriți să cumpărați un termometru special pentru temperatura bazală a corpului, care este mai sensibil decât un termometru obișnuit).

Utilizați un kit de predicție a ovulației

Această metodă este mai costisitoare decât urmărirea temperaturii, dar poate fi mai precisă. Disponibil în farmacii, un kit de predicție a ovulației măsoară nivelul de hormon luteinizant (LH) din urină.

Testându-vă urina folosind trusa (acest lucru implică de obicei urinarea pe bețișoare de tester), puteți afla când nivelul de LH crește, semn că unul dintre ovare este pe cale să elibereze un ou

Urmăriți modificările în mucusul cervical

Această metodă de monitorizare a fertilității nu va indica exact când ați ovulat, dar vă va oferi unele indicii dacă vă aflați într-o perioadă fertilă sau nu.

Pe măsură ce corpul dumneavoastră se pregătește să ovuleze, acesta produce cantități mai mari de mucus cervical subțire și limpede, o substanță care netezește calea pentru ca spermatozoizii să se întâlnească cu ovulul.

În zilele cele mai fertile, chiar înainte de ovulație, mucusul va apărea limpede, și alunecos - un pic ca albușurile crude.

După ovulație, când au trecut zilele fertile, mucusul devine de obicei mai gros, apoi se usucă treptat.

Pentru a colecta o mostră de mucus cervical, ștergeți ușor orificiul vaginal cu hârtie igienică sau cu un deget curat. (Dacă încercați acest lucru de mai multe ori într-o singură zi și nu vedeți deloc mucus, probabil că nu vă aflați într-o perioadă fertilă a ciclului dumneavoastră.)

Odată ce aveți o imagine clară a ciclului de ovulație, mai rămâne un singur lucru de făcut! Aceasta este probabil partea cea mai greșit înțeleasă piesă a puzzle-ului de concepție.

De exemplu, dacă aveți un act sexual după ce ați ovulat, s-ar putea să întârziați prea mult!

Majoritatea practicienilor din domeniul sănătății vă sfătuiesc să faceți sex în fiecare zi sau o dată la două zile, începând cu aproximativ cinci zile înainte de ovulație și continuând până în ziua de după ovulație.

De ce? Pentru că, deși sperma poate trăi de la trei până la cinci zile în corpul unei femei, durata de viață a unui ovul este de doar 12 până la 24 de ore.

Având act sexual înainte de a ovula, precum și în ziua și a doua zi după ovulație, vă maximizați șansele de a rămâne însărcinată.