România este pe primul loc în UE după mortalitatea din cauze tratabile și pe locul 3 după mortalitatea evitabilă prin prevenție. Ocupăm primul loc din UE după mortalitatea cancer de col uterin și ultimul loc în materie de screening pentru cancer de sân. Situația catastrofală este explicabilă în parte prin procentul de doar 1% din total cheltuieli de sănătate alocate prevenției la noi în țară dar și din cauză că sistemul nostru de sănătate este gâtuit.

Actuala arhitectură și-a atins de mult limitele și îi lipsesc abordări noi și sistematice, care să pună Pacientul pe primul loc și să îl implice transparent în procesul medical.

Sub sloganul ”Inaugurăm viitorul”, AiGIA Health, startup-ul global înființat de români în 2020 în Statele Unite, lansează astăzi 11.11.2022 varianta Android Closed Beta.

Platforma va fi lansată gradual în următoarele săptamâni și în variantele Web și iOS. Utilizatorii platformei vor avea posibilitatea să își recapate controlul asupra tuturor informațiilor medicale, să le partajeze doar cu cine își doresc, să își monitorizeze continuu starea de sănătate și să fie recompensați inclusiv financiar pentru participarea în studii de cercetare. În același timp, orice medic înscris în platformă își va putea seta propria clinică virtuală, cu multiple tipuri de servicii oferite, tarif orar propriu și program flexibil.

AiGIA Health propune o revoluție globală, prin schimbarea paradigmei actuale în zona de sănătate oferind pentru prima dată o perspectivă concretă asupra prevenției bolilor și șansa unei vieți sănătoase alături de cei dragi.

Ce (mai) înseamnă prevenția?

Prevenția este un termen din ce în ce mai des folosit în ultima vreme, inclusiv în România, prilej de simpozioane, congrese și întruniri festive. Toată lumea, inclusiv profesioniștii din domeniul medical conștientizează nevoia dar și potențialul imens al prevenției, însă până în prezent nu au reușit să implementeze decât măsuri punctuale. Un exemplu pozitiv recent, este Programul Național de Combatere a Cancerului, o inițiativă admirabilă, care însă este încă la început și vine după zeci și zeci de ani de mortalitate și morbiditate care puteau fi evitate.

Eforturile de prevenție se concentrează pe diagnosticarea timpurie însă, din păcate, nu există niciun scenariu plauzibil în care medicii din sistemul medical actual, supraaglomerați și copleșiti, să poată face prevenție pentru milioane de pacienți. Mai ales în situația în care istoricul medical al fiecăruia dintre noi este aproape inexistent. În calitatea lor de gardian al sănătății și al bunăstării familiei, femeile au rol determinant în implementarea metodică a programelor de prevenție.

În realitate, prevenția se poate face doar printr-o monitorizare continuă a datelor medicale. Acest lucru presupune sinergia datelor medicale cu tehnologia avansată, inclusiv cu inteligența artificială, asistând astfel medicii în prestarea unui act medical de calitate, în timp scurt de la apariția primelor semne. Tehnologia poate oferi o informare completă pornind istoricului medical al pacientului, dar lasă decizia finală în mâinile medicilor.

Rețelele private de sănătate, care pretind că fac prevenție prin promovarea abonamentelor de sănătate, în fapt, nu au capacitatea de a încuraja, îndruma și nici de a oferi pacienților o formă sustenabilă pentru consumul serviciilor incluse în abonament. Sistemul de abonamente medicale este construit pornind de la premisa unui consum al serviciilor medicale doar pentru aproximativ 30% din numărul abonaților. Acesta este motivul pentru care abonații sunt programați peste luni de zile în contextul accesării serviciilor medicale din abonament, însă pot beneficia chiar a doua zi de aceleași servicii dacă plătesc separat pentru ele.

Actorii medicali au nevoie să înțeleagă că singura opțiune este integrarea cu o soluție precum cea oferită de platforma AiGIA Health, care se asigură că pacienții triați sunt corect îndrumați să consume exact serviciile de care au nevoie, la momentul optim.

Tu știi unde sunt datele tale medicale?

Accesul fiecăruia dintre noi la sănatate și implicit la propriile date medicale este un drept fundamental inclus în Declarația Universală a Drepturilor Omului. În ciuda acestui fapt, până acum am fost privați de acest drept.

Prevenția înseamnă monitorizarea continuă a datelor pacienților și, imediat ce apare o evoluție relevantă, pacientul este imediat notificat și îndrumat către medicul curant potrivit. In acest moment, pacienții sunt tinuți prizonieri prin faptul ca datele lor de sănătate sunt captive în sisteme informatice invechite, pe foi, actorii medicali fiind neinteresați să le pună la dispoziție cu ușurință.

Fragmentarea pieței de spitale și clinici private dar și slaba digitalizare a sistemelor medicale gestionate de instituțiile de stat, fac ca pacienții să nu aibă acces la propriile date medicale. Ei sunt privați de o înțelegere holistică a stării lor de sănătate și a evoluției valorilor măsurate la diferite momente în timp.

În acest moment, datele medicale ale pacienților sunt răspândite între spitale de stat care nu comunică între ele și zeci de clinici private. Medicii curanți au acces doar la o parte din aceste date când pun un diagnostic. Aceasta se traduce într-un act medical îngreunat, limitat, care de multe ori influențează negativ viețile pacienților. De aceea, revoluția prevenției trebuie să pornească de la Pacient și nu de la entități cu agende foarte diferite de cea a Pacientului.

Actorii guvernamentali și cei din zona legislativă ar putea ajuta mult, accelerând implementarea standardelor de interoperabilitate deja existente la nivel global și al Uniunii Europene. Ei ar putea oferi pacienților posibilitatea reală de a-și recăpăta controlul asupra propriei sănătăți și asupra propriului istoric medical.

Pentru a putea face prevenție, primul pas este așadar ca pacienții să poata agrega într-un singur loc toate datele proprii de sănătate. Doar acestea, în totalitatea lor, oferă o imagine detaliată asupra tabloului clinic de moment și asupra istoricului medical al acestuia. Este foarte important ca aceste date, extraordinar de sensibile, să fie stocate criptat, în mod sigur, transparent, și să nu facă obiectul unor tranzacții fără acordul proprietarului acestora.

AiGIA Health este o platformă de sănătate Web 3.0, complet securizată, care folosește cea mai avansată arhitectură de securitate. În AiGIA, fiecare utilizator are controlul exclusiv și absolut pentru ce se întâmplă cu propriile date medicale, cine și când le accesează. Ele pot fi partajate simplu către medicul curant ori către membri ai familiei și stau la baza deciziilor de tratament și de stil de viață pentru fiecare pacient.

Cât de valoroase sunt datele medicale?

Valoarea datelor medicale ale unui pacient este cu atât mai mare cu cât ele sunt mai complete. Giganți informatici precum IBM sau Oracle arată un interes din ce în ce mai mare pentru acest tip de date, cu care își antrenează algoritmii de AI. Nimic rău aici, pentru că aceste dezvoltări servesc interesul ultim al Pacienților.

În studiul EY intitulat ”Realising the value of healthcare data: a framework for the future”, pe baza tranzacțiilor de astfel de date din 2019, specialiștii au stabilit un preț de pornire de 100 de lire sterline pentru un set de date medicale anonimizat. Prețul poate urca până la 1500 de lire sterline pentru date genomice sau chiar la 5.000 de lire sterline pentru un set de date combinat (genomic și fenotipic). Aceasta arată, pe de o parte, revoluția care urmează să se întâmple în cercetare și prevenție, și, pe de alta, dau un ordin de mărime al sumelor la care ar putea avea acces Pacientul care este pus în centrul ecosistemului de sănătate.

Marea evadare a Pacientului

AiGIA Health își propune să lupte pentru eliberarea pacienților dintr-un ecosistem de sănătate cu o arhitectură depășită, transformarea și redesenarea acestuia prin implicarea Pacientului și punerea lui în centrul actorilor medicali.Implicarea reală și conștientă a Pacientului în procesul medical va schimba profund paradigma actuală a sistemelor de sănătate.

Cu AiGIA, acest lucru se face în doar câțiva pași simpli. Pacientii își adună într-un singur loc datele medicale, care vor fi monitorizate de algoritmii de prevenție și orientare disponibili în platformă.

Lucrurile merg și mai departe: începând cu anul viitor, pacienții vor putea începe să fie recompensați, inclusiv financiar, pentru a contribui cu datele lor medicale și participa în diferite studii de cercetare.

Până acum, înrolarea datelor medicale în trialuri și corpusuri de antrenare a algoritmilor de AI nu a fost un proces democratic și transparent, actorii recompensați în proces fiind exact aceia care au preluat controlul datelor de sănătate și care le țin captive în continuare. În acest moment, decizia de participare în aceste activități nu aparține în totalitate Pacientului, iar avantajele materiale care derivă au destinații si alocări lipsite de transparență și echitate.

Cu AiGIA, aceste opțiuni de participare sunt în întregime la latitudinea utilizatorilor platformei, a Pacienților, care vor putea (și trebuie!) să-și valorifice ei înșiși, inclusiv financiar, propriile date medicale.

Inaugurăm viitorul - AiGIA Health propune pentru prima dată la nivel global o soluție concretă care ajută Pacienții să evadeze dintr-un sistem greoi, cu timpi de reacție foarte mari și rezultate slabe în ordinea prevenției bolilor.



“Modelul inaugurat prima oară în România va fi scalat curând și în alte piețe din Uniunea Europeană, Marea Britanie și Statele Unite, țintind astfel o dezvoltare globală.

AiGIA Health este o companie fondată în SUA de români care au ales România ca prima piață de lansare nu doar din rațiuni sentimentale, ci mai ales din nevoia acută a pacienților de aici pentru a-și recăpăta controlul asupra sănătății și a propriei vieți.

AiGIA a fost selectată de gigantul Novartis din peste 86 de startup-uri globale și a primit validare și susținere de la Polygon, una dintre cele mai relevante rețele de blockchain din lume. Compania este în discuții avansate pentru parteneriate cu jucători globali din domeniile Farma, Asigurări și Tehnologie.” afirmă Alexandru Diaconu, CEO și Co-founder AiGIA Health.

Accesul la Android Closed Beta este pe bază de invitație, însă îți poti rezerva locul înscriindu-te pe https://aigia.health/closed-beta. Primești în plus access gratuit pentru trei luni la versiunea Premium.