Cauți un cadou altfel? Ceva surprinzător și care să îî bucure pe cei dragi? Încearcă un cadou de suflet care vorbește despre grija de sine – seturile de cadouri aromate de la Recharge Center.

Aromaterapia este una dintre cele mai cunoscute discipline complementare ale zilelor noastre. Cu toții am auzit despre efectele miraculoase pentru trup și suflet ale uleiurilor esențiale. Efectele benefice ale aromaterapiei sunt cunoscute de sute de ani, principiile sale fiind aplicate cu succes în întreaga lume.

Despre aromaterapie ne povestește mai multe Ileana Jiru, creatoarea brandului Recharge Center, un concept născut 100% din pasiune pentru această știință. Recharge Center își propune să aducă mai aproape pe fiecare dintre noi de miracolele naturii – uleiurile esențiale organice, extrase în sinergii dozate echilibrat, pentru armonia trupului și a spiritului.

În zilele noastre, aromaterapia a devenit una dintre cele mai urmărite, studiate și aplicate discipline, ca urmare a benefiicilor vizibile pentru sistemul nervos și întregul organism pe care le au uleiurile esențiale, atunci când sunt utilizate corect.

Cum funcționează?

Când sunt inhalate, moleculele aromate din uleiurile esențiale pătrund în organismul nostru ajungând de la nervii olfactivi direct la creier fiind receptate de amigdală, centrul emoțional al creierului. Uleiurile esențiale pot fi aplicate și pe piele, beneficiilor aromaterapeutice adăugându-li-se cele de îngrijire și protecție a pielii, dar și de relaxare si incărcare energetică.

Studiile realizate în ultimii ani în domeniul psiho-imunologiei indică o legătură strânsă între starea noastră emoțională și imunitate. Este dovedit științific faptul că atunci când starea noastră emoțională este una proastă și vibrația noastră energetică scade, suntem mult mai predispuși spre îmbolnăvire. Stresul prelungit este un factor declanșator al nenumăratelor patologii.

Aromaterapia vorbește despre această conexiune gând – emoție – imunitate (minte -suflet-trup) și propune soluții naturale pentru îndepărtarea stresului, reechilibrare emoțională și autoreglare a întregului organism, inclusiv a mecanismelor imunologice.

În tara noastră, aromaterapia este abordată cu maximă seriozitate de Recharge Center, care propune soluții concepute alături de specialiști în medicina integrativă indiană, ce vin în întâmpinarea tuturor, prin sinergii dozate în cantitățile optime pentru un maxim efect. Conceptul pe care l-am creat este despre starea de bine, despre timpii de relaxare esențiali pentru o viață sănătoasă.

“De-a lungul celor 16 ani de pratică în aromaterapie, am observat că ceea ce gândim și simțim are un efect direct asupra corpului nostru fizic, din acest motiv consider că prioritatea noastră trebuie să fie aceea de a ne menține echilibrul emoțional, de a crea armonie între trup, minte si suflet, astfel încât să avem un sistem imunitar puternic și să facem față mai ușor provocărilor de zi cu zi.” Ileana Jiru

Ileana Jiru este aromaterapeut certificat, membru al Asociației Profesionale de Aromaterapie (APA) și al Asociației Naționale de Aromaterapie Holistică (NAHA), absolventă a Institutului Tisserand, Masterclass Folosirea in Siguranță a Uleiurilor Esențiale, iar misiunea ei este să împărtășească cu noi toți din cunostințele acumulate de la maeștrii locali și internaționali alături de care a lucrat de-a lungul timpului.

Fie că este vorba de câteva minute sub dușul de dimineață sau de o baie lungă într-o duminică după-amiază, produsele Recharge Center sunt perfecte pentru a te reîncărca cu o stare de bine. Acestea sunt menite să îndepărteze stările de depresie, anxietate și stresul cauzat de stilul de viață hiperactiv al zilelor noastre, îndepărtând energiile negative, induc o stare de bine și cresc vibratia energetica a corpului uman, reechilibrând întregul organism.

Pentru perioada sărbătorilor de primavara, Recharge Center a pregătit seturi cadou premium de aromaterapie, cadouri de suflet pentru cei dragi – cea mai bună invitație la relaxare și grijă de sine.

Vă invit să treceți printre rezoluțiile acestui an grija de sine. Începeți cu voi înșivă. Îndrăzniți să vă oferiți câteva minute de relaxare în fiecare zi, folosiți doar produse organice certificate, din surse ușor verificabile.

Bucurați-vă de viață și de cei dragi vouă!

Recharge Center, Feel Better!

