Termenul de colagen este cunoscut consumatorilor din România doar de câțiva ani. Însă, de când produsele pe bază de colagen au apărut pe piață, foarte multe persoane au început să le consume, fără a cunoaște însă prea multe despre această „proteină a tinereții”, așa cum o numesc experții în sănătate și frumusețe.

Colagenul reprezintă până la 75% din pielea umană. De asemenea, se găsește în cantități mari în tendoane, ligamente, articulații, unghii și păr. Colagenul este cel care conferă pielii fermitate, elasticitate, volum și elasticitate. Cu toate acestea, circulă o mulțime de informații greșite despre suplimentele alimentare care îl conțin. Așa că, în acest articol, ne propunem să îți spunem câte ceva despre miturile și adevărurile ce se regăsesc în jurul colagenului .

Nu am nevoie de suplimente de colagen

Este un mit! În jurul vârstei de treizeci de ani, organismul își pierde capacitatea de a crea o cantitate adecvată de colagen, care se va vedea atât în pielea lăsată și riduri, dar și în mobilitatea articulațiilor. În literatura de specialitate se menționează faptul că producția de colagen la această vârstă este cu aproximativ 50% mai mică decât în perioada adolescenței. Odată cu debutul menopauzei, situația se înrăutățește semnificativ. Din păcate, din carne și alimente, chiar dacă în ele există suficiente proteine, o persoană poate asimila doar aproximativ 1% pentru a regenera colagenul din organism. Așadar, dacă dorești să-ți menții pielea și articulațiile tinere, suplimentele alimentare de colagen sunt mijloacele ideale pentru acest lucru.

Am nevoie de o dietă variată, cu suficiente proteine pentru a-mi reface colagenul din corp

Mit! O moleculă de colagen este prea mare - are o masă de 300.000 de daltoni (daltonul este o unitate de măsură în biologia moleculară). Prin urmare, intestinul subțire nu îl poate absorbi. Colagenul obținut, de exemplu, din fierberea oaselor de vită trece prin tubul digestiv fără ca organismul să beneficieze de el în vreun fel. Cu aproximativ 15 ani în urmă a fost dezvoltată scindarea enzimatică a colagenului în molecule mici, al cărei rezultat este colagenul hidrolizat. Lanțurile de aminoacizi sunt rupte în timpul clivajului enzimatic, produsul final fiind molecule mici de 5000 daltoni sau mai puțin. Intestinul subțire este astfel capabil să le absoarbă și să le transporte în fluxul sanguin. Colagenul hidrolizat este disponibil acum sub formă de colagen lichid , pulbere și capsule.

Colagenul intră în piele prin intestin

Adevăr! După administrarea orală, peptidele de colagen sunt absorbite prin intestinul subțire în fluxul sanguin și sunt distribuite în tot organismul prin sânge, similar altor nutrienți obținuți din dietă. Sângele este transportat către piele, articulații, oase, inimă, unghii, creier, tendoane și alte părți ale corpului. Studiile clinice au demonstrat faptul că există niveluri crescute de peptide de colagen dacă o persoană consumă colagen hidrolizat. Imediat ce acesta intră în organism, începe o reacție în lanț, care după doar câteva săptămâni are un efect pozitiv asupra pielii, articulațiilor, tendoanelor și ligamentelor.

Colagenul din suplimentele alimentare ajunge direct la piele și funcționează

Mit! Nu este atât de simplu ca, după ce iei un supliment de colagen, peptidele de colagen să ajungă în piele. După ce peptidele de colagen intră în sânge, sunt declanșate multe procese și trebuie îndeplinite mai multe condiții pentru ca sinteza fibrelor de colagen din piele să înceapă. Colagenul este absorbit în intestinul subțire sub formă de mici peptide de colagen și este distribuit prin sânge către piele. Aceste peptide de colagen stimulează apoi celulele fibroblaste să producă fibre de colagen prin legarea de receptorii lor. Prin urmare, este important să existe o cantitate suficientă de peptide de colagen în suplimentul respectiv. Un cofactor important al sintezei de colagen este și prezența vitaminei C, care accelerează întregul proces.

Toate tipurile de colagen funcționează la fel

Mit! Există 4 tipuri de colagen animal din: carne de vită, pasăre, porc și marin. Cu toate acestea, nu toate tipurile de colagen au același efect. Colagenul de vită, de pasăre și de porc conține în principal colagen de tip II, care este bun pentru articulații, în timp ce colagenul marin este în cea mai mare parte colagen de tip I. Acesta se găsește în piele, deci are un efect mai bun asupra acesteia.

Colagenul de tip I și colagenul de tip II provin din surse diferite. În plus, colagenul de tip I are molecule mai mici, ceea ce înseamnă că este mai bine absorbit și este mai bine folosit de organism. Cel de tip II are un efect mai bun asupra articulațiilor decât asupra pielii. Așadar, când scopul este sănătatea articulațiilor, este mai bine să iei suplimente alimentare cu colagen de tip II. Dacă dorești să îmbunătățești aspectul pielii, este esențial să consumi suplimente de colagen de tip I.

Colagenul marin este cel mai bun

Adevăr! Colagenul din carnea de vită, porc și pasăre se găsește adesea în suplimentele alimentare, în principal pentru că “ingredientele” sunt mai ieftine și mai ușor de extras. Cu toate acestea, colagenul marin este superior altor tipuri de colagen, deoarece organismul îl absoarbe mai bine.

Cosmeticele de înaltă calitate nu sunt suficiente pentru a întineri pielea

Adevărat! Cremele și serurile cosmetice aplicate pe piele acționează de obicei doar pe partea superioară a pielii. Pe de altă parte, atunci când este utilizat intern, colagenul funcționează din interior ajungând în toate substraturile pielii.

Acestea sunt doar o parte din cele mai importante lucruri pe care ar trebui să le cunoaștem despre colagen. Acum suntem gata să facem diferența între miturile și adevărurile spuse despre această peptidă. Nu ezita să folosești colagen, sub formă lichidă sau sub orice altă formă dorești pentru că astfel vei avea grijă nu numai de pielea ta, ci de întregul corp. Și nu uita să ai răbdare și să repeți tratamentul cu colagen în fiecare an, pe o perioada de cel puțin 3 luni consecutive. În acest fel, putem întârzia îmbătrânirea corpului și pielii.

