Nutrilite Energy Program: Un nou plan holistic care readuce echilibrul în viața ta.

Încarcă-te cu energie constantă1 și stare de bine generală cu o rutină echilibrată pentru întreaga zi!

Lipsa energiei fizice și mintale ar putea fi legată de stres, dar aceasta nu este singura cauză; de fapt, poate depinde de obiceiurile alimentare nesănătoase.

Sursa zilnică de energie, la urma urmei, provine din alimente. Cu toate acestea, dacă dieta este bogată în carbohidrați și zaharuri simple, după mese nivelurile de glucoză din sânge pot fi instabile, iar o scădere bruscă a energiei declanșează nevoia de a consuma mai mult zahăr și așa mai departe.

Mulți oameni încearcă să rezolve acest lucru cu produse energizante, dar efectul lor este temporar: soluția este o dietă echilibrată! De fapt, prin introducerea raportului corect de macronutrienți cheie la fiecare masă, se poate obține un nivel constant de energie, pentru a face față zilelor aglomerate.

Pentru a susține o dietă echilibrată, Amway introduce noul Nutrilite Energy Program, un plan holistic echilibrat pentru persoanele care doresc energie constantă pe tot parcursul zilei. Alimentat de știință și susținut de nutriționiști, este construit pe un raport echilibrat de macronutrienți, unde 40% din energie provine din carbohidrați, 30% din proteine ​​și 30% din grăsimi.

Include un concept de mese ușor de urmat, pe baza unor noi produse XS delicioase și echilibrate (Set Nutrițional Energy Program), împreună cu un plan de suplimente Nutrilite (Set Suplimente Nutriționale Energy Program) și un antrenament ușor de 10 minute pentru ca tu să te simți bine! A fost creat pentru a satisface nevoile multor oameni care duc o viață agitată, ajutându-i să aibă nivelul optim de energie toată ziua.

Prețul pentru setul Nutrilite Energy Program (Cadou gratuit: Energy Program Branded Shaker și Casetă pentru suplimente alimentare): 1527,68 RON

4 beneficii principale :

Energie constantă­­­4

Concentrare mintală4

Îmbunătățire a compoziției corpului5

Rezistență la stres și un somn sănătos4,5

Stresul constant și o alimentație dezechilibrată, caracterizată adesea printr-un exces de carbohidrați simpli, ne pot afecta semnificativ nivelul de energie și starea bună de sănătate. Ultimele cercetări arată că una dintre cele mai solicitate întrebări în zilele noastre este: cum să-ți îmbunătățești stilul de viață? Este fundamental să înțelegem importanța unei alimentații adecvate în menținerea bunăstării fizice și psihice. Este esențial să știi cum să alegi sursele corecte de carbohidrați, proteine ​​și grăsimi și nu doar să numeri caloriile așa cum fac mulți oameni.” Comentează Olivera Zajelac, specialist în nutriție și sănătate „Când vorbim despre alimentația sănătoasă, sunt sigură că mulți oameni nu sunt conștienți de modul în care alimentele pe care le consumă le pot afecta glicemia. De ce contează? Creșterile și scăderile frecvente ale zahărului din sânge au un impact negativ asupra sănătății noastre. Programul Nutrilite Energy a fost conceput special pentru a avea grijă de curba noastră glicemică și nu numai, își propune să fie un instrument valoros de educație pentru o nutriție optimă și bine echilibrată. Programul Nutrilite Energy oferă nu numai suport nutrițional pentru a furniza nutrienți esențiali pentru un stil de viață sănătos, ci și instrumente practice pentru adoptarea unor obiceiuri zilnice mai sănătoase și mai vitale. Practic vorbim de energie consistentă , concentrare4 și compoziție corporală îmbunătățită .”

Cele 4 principii fundamentale:

Plan de mese ușor de urmat cu gustări on the go 40-30-40

Suplimentare targetată

Hidratare

Exerciții zilnice de 10 minue

Setul Nutrițional Energy Program

Este important să susținem o dietă zilnică echilibrată, din acest motiv Amway sugerează o selecție de produse inovatoare, cu gust deosebit, care să furnizeze nutrienți cheie pentru susținerea energiei:

Baton energetic XS High Protein cu aromă de ciocolată neagră - este o gustare delicioasă, care poate fi savurată oriunde doriți și alimentează nivelul de energie pe tot parcursul zilei: este echilibrat cu formula 40-30-30 (40% din energie provine din carbohidrați, 30% din proteine ​​și 30% din grăsimi). Îmbogățită cu Vitamina C, Vitamina E și 7 vitamine din grupa B, formula sa susține metabolismul energetic, reducând oboseala și epuizarea. Batonul energetic XS High Protein inclus în pachet are o aromă delicioasă de ciocolată neagră. Este disponibilă și o variantă cu aromă de nucă de cocos acoperită cu ciocolată, care se comandă separat.

XS High Protein Energy Shake Dark Chocolate - este un shake all-in-one bazat pe formula echilibrată 40-30-30 și conține proteine ​​din zer foarte concentrate, fără lactoză, precum și ulei de floarea soarelui microîncapsulat. Îmbogățit cu vitamina C, E și vitamine din grupa B, este sursa zilnică perfectă de energie, susținând metabolismul energetic. Amestecați, agitați și bucurați-vă de toată bunătatea ei.

XS Amino Advantage + - este un supliment puternic cu EAA (aminoacizi esențiali), care oferă un amestec unic din toți cei nouă aminoacizi esențiali, pe care organismul nu îi poate produce singur, pentru a susține mușchii și funcțiile esențiale ale corpului. Corpul tău va folosi rapid EAA pentru a crea proteinele de care are nevoie pentru a susține funcțiile esențiale ale organismului și pentru a menține (și a crește) masa musculară.

Prețul setului Nutrițional Energy Program (Cadou gratuit: Energy Program Branded Shaker): 767,89 RON

Set Suplimente alimentare Energy Program

Este important să se integreze suplimentele alimentare în viața de zi cu zi, din acest motiv Amway sugerează o combinație dintre cele mai bine vândute produse Nutrilite:

Complexul Nutrilite Omega-3 - este un supliment alimentar care furnizează 500 mg de acizi grași Omega-3 EPA și DHA, care susțin funcționarea normală a inimii. Corpul nu le poate produce în mod natural și obținerea suficientă numai prin dietă este o provocare. Cu Complexul Nutrilite Omega-3 puteți susține consumul zilnic de 30% din grăsimi, pentru a echilibra mesele cu acizi grași Omega-3 de înaltă calitate.

Nutrilite Double X - este un supliment alimentar puternic cu multivitamine, multiminerale și fitonutrienți, îmbogățit cu PhytoBlend, un amestec special de 22 de plante și fitonutrienți din 5 grupe de culori, care oferă beneficii dovedite științific pentru organism.

Nutrilite Balance Within Probiotics - este un supliment alimentar ușor de utilizat, care conține vitaminele B6 și B9 pentru a susține sistemul imunitar și o stare de spirit pozitivă. Fiecare plic din această pulbere cu topire rapidă, cu gust plăcut, furnizează cel puțin 6 miliarde (109) bacterii producătoare de acid lactic. Amestecul de două tulpini include tulpinile de bacterii producătoare de acid lactic bine documentate științific Lactobacillus acidophilus NCFM și Bifidobacterium lactis HN019.

Prețul setului Suplimente Nutriționale Energy Program (Cadou gratuit: cutie pilule Energy Program): 759,79 RON

Nu uitați să vă hidratați corect

Hidratarea este extrem de importantă, iar deshidratarea, care apare atunci când corpul tău pierde mai multă apă decât primește, poate avea multe efecte negative asupra organismului. Institutul de Medicină al Academiilor Naționale recomandă consumul a 2,7 litri pe zi pentru femeile adulte și 3,7 litri pentru bărbați .

Faceți mișcare

Dedică 10 minute în fiecare zi pentru a urma antrenamentul ușor, potrivit pentru toată lumea, din ghidul de o pagină al Programului Nutrilite Energy. Oricine poate face acest lucru în orice moment al zilei, pentru a rămâne în formă și pregătit să facă față oricărei provocări.

Deci, ce mai aștepți? Readu echilibrul în viața ta cu Programul Nutrilite Energy.

Vitamina B6 susține metabolismul energetic normal și contribuie la funcția psihologică normală. Magneziul contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și contribuie la reducerea oboselii și epuizării.

Ca rezultat al unui stil de viață mai sănătos și al antrenamentelor regulate. Mai mult decât atât, XS Amino Advantage conține un amestec de toți cei 9 aminoacizi esențiali pe care corpul tău nu îi poate produce singur. Aminoacizii sunt elementele de bază ale proteinelor, care contribuie la menținerea și creșterea masei musculare.

