Balerinii nude: back in business toamna aceasta

Balerini nude din piele naturala

Ce m-a determinat pe mine sa renunt rapid la balerini au fost materialele din care erau confectionati. Recunosc ca nu am investit in balerini din piele, asa ca cei pe care i-am avut s-au deteriorat repede si aratau urat in picior. De aici ramasesem cu ideea ca acest tip de incaltaminte clar nu este pentru mine.

De atunci si pana acum nu am facut altceva decat sa admir balerinii doar in picioarele altor femei si nu intelegeam cum de la ele arata atat de frumos. Mi s-a aprins beculetul in momentul in care cele pe care le-am intrebat mi-au spus ca perechile lor sunt din piele.

Bineinteles, ca orice alt produs, tot ce este din piele arata intr-un fel si rezista ani.

Balerini bej din piele ALDO Balerini maro cu model discret Balerini bej din piele intoarsa