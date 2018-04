BB Cream Bottega Verde – ambalajul și prima impresie

Crema cu acid hialuronic și rodie de la Bottega Verde este împachetată într-o cutie cu un aspect super elegant, în tonuri aurii cu maro, lucru care conferă un rafinament aparte. Îți lăsă cumva impresia că ai făcut o achiziție mai costisitoare. Pe cutie sunt menționate ingredientele și modul de folosire, date despre proveniență și alte informații care te vor putea ajuta să obții cele mai bune rezultate.

Recipientul preia aceleași tonuri și este practic, are o formă sigură în depozitare și întrebuințare. Capacul este auriu, iar flaconul de un crem pal, mai închis. O să observi că se menționează și SPF 15, ceea ce înseamnă că BB Cream Bottega Verde asigură și protecție împotriva razelor solare, are un filtru de protecție care apără tenul de efectele negative ale fotoimbătrânirii. Flaconul micuț are o cantitate de 30 de ml. Mirosul este plăcut, ușor fructat - aproape că te simți ca în grădinile toscane, de unde pare că se “fură” miresmele pentru cosmeticele din ograda Bottega Verde.