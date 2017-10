9 tipuri de electrocasnice de trecut pe lista de Black Friday 2017

Black Friday 2017: aspiratoare bune pe care sa le ai in vedere

Aspirator cu spalare Zelmer Aquawelt Plus 7920.0ST este un aspirator 4 in 1 cu spalare si alte functii utile: permite aspirarea uscata, colectarea de lichide varsate si spalarea covoarelor, a tapiteriei si a rosturilor gresiei; foloseste sac Safbag bags - pentru aspirarea uscata, sau container de apa - pentru aspirarea fara sac; aerul evacuat este mai curat datorita sistemului dublu de filtrare: filtru de apa + filtru HEPA.

Aspirator fara sac Rowenta Compact Power 3A RO3786 promite cele mai bune rezulate in performanta de aspirare pe suprafete dure. Este prevazut cu filtru de spuma plasat in fata motorului si filtru pozitionat inainte de orificiul de evacuare a aerului pentru a capta chiar si cele mai mici particule de praf din aer - 99.98% din praful aspirat este filtrat. Aspiratorul fara sac Rowenta are un motor cu consum scazut de energie si la fel nivelul de zgomot.

Aspirator vertical Bosch BBHMOVE5 este ideal pentru o aspirare rapida in special a parchetului si a gresiei. Este un aspirator rabatabil pentru depozitare usoara si rapida. Peria electrica asigura curatarea eficienta in profunzime a covoarelor.

Vezi mai multe tipuri de aspiratoare pe care sa le urmaresti de Black Friday