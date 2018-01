Ai auzit de caffecino – cea mai noua bautura din cafea? Espresseria ti-o ofera!

Hashtag-ul #coffee este utilizat in peste 82 de milioane de taguri, in postari create in cele mai frumoase locuri si localuri din intreaga lume. „Cafea” ramane unul dintre cele mai utilizate cuvinte din vocabularul romanilor. Ar putea fi altfel? Mai ales daca alegi sa savurezi una delicioasa, creata cu rafinament si din ingrediente bune, ca in cele mai cunoscute si elegante coffee baruri de pe mapamond.