Ce blugi cu broderii mai purtam toamna aceasta

Chiar daca nu esti fana broderii, la cat de mult s-au purtat anul acesta, nu ai cum sa le treci cu vedere. Broderia aplicata pe piesele vestimentare este pata de culoare dintr-o tinuta banala, este doza aia de buna dispozitie pe care vrei sa o primesti de fiecare data cand imbraci ceva. Este si pacat sa nu profiti de ea.

Cum spuneam, toamna asta se poarta in continuare blugii cu broderii, pe care ii gasim in zeci de modele noi in magazinele online. Am selectat cateva dintre ele si ti le las aici ca sa te ispiteasca. Fara suparare, am cele mai bune intentii.