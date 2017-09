Incaltaminte comoda si eleganta de toamna

Incaltaminte comoda de toamna

Toamna este important sa te imbraci lejer, in haine confortabile, si sa te incalti comod. Zic asta deoarece, pe ploaie si pe vant, singurul lucru pe care ti-l mai doresti este sa te chinui sa iti pastrezi echilibrul pe tocuri de peste 10 cm sau sa simti pantofii ca iti fac bataturi.

Aici intervin pantofii oxford si pantofii cu talpa groasa. Am pornit in cautarea perechii ideale inca de la inceputul acestui an, dar nu am avut noroc sa ma indragostesc la prima vedere de vreuna dintre ele. Asa ca mi-am indreptat atentia catre magazinele online, unde am gasit modele pe gustul meu, chiar peste asteptarile mele, pentru toate bugetele.

Pantofii eleganti de toamna sunt ideali pentru tinutele office, pentru adeptele stilului smart casual. Opteaza pentru perechile din piele naturala daca vrei sa simti confort 100%.

Tenisi cu platforma Pantofi cu platforma Pantofi Tommy Hilfiger

Acum ca am bifat si incaltamintea eleganta si comoda de toamna, nu prea imi mai sta nimic in cale ca sa ma pun in valoare asa cum imi doresc.

Sa mai astept totusi operatia de care vorbeam mai sus? Hmmm...

Sursa Foto Front Page: shutterstock/by dramalens